Donde todo estalló: memorias vivas desde la Zona Cero en San Cristóbal

Donde todo estalló: memorias vivas desde la Zona Cero en San Cristóbal

familiares reclaman justicia por la muerte de sus familiares en explocion de san cristobal fotografia alexis monegro

Este jueves 14 de agosto se cumplen dos años de aquella calurosa tarde que arrodilló al pueblo de San Cristóbal en medio de humo, llamas y desesperación. La explosión ocurrida en el antiguo Mercadito dejó cerca de 40 muertos, 12 desaparecidos y decenas de heridos, marcando una de las tragedias más devastadoras en la historia reciente del país.


Hoy, el lugar del siniestro permanece como una herida abierta: una construcción inconclusa rodeada de denuncias, dolor y abandono.

“Nada… bueno, a un muerto que había allí le arreglaron la casita, más de ahí no han hecho”, lamenta José Bienvenido Jiménez, vecino del sector. “Eso se quedó así ya”, agrega con resignación.

amiliares reclaman justicia por la muerte de sus familiares en explosión de San Cristóbal fotografía Alexis Monegro
Familiares reclaman justicia por la muerte de sus familiares en explosión de San Cristóbal fotografía Alexis Monegro
WhatsApp Image 2025 08 13 at 2.46.59 PM
amiliares reclaman justicia por la muerte de sus familiares en explosión de San Cristóbal fotografía Alexis Monegro

El abogado Tico Faxas, representante legal de los familiares de las víctimas, denunció que más de 900 toneladas de escombros fueron retiradas sin protocolo, eliminando pruebas clave y, según afirma, incluso restos humanos.

“Aquí murieron 46 personas, se llevaron los escombros y con ellos 12 osamentas de personas que figuran como desaparecidos. Todo fue botado del verdadero escenario”, aseguró Faxas.


El jurista también criticó la actuación del Ministerio Público, señalando que no se acordonó el lugar, no se realizó una investigación formal y que el único informe presentado —el del Cuerpo de Bomberos— ha sido desacreditado por nuevas experticias. “Solicitamos una certificación de sus archivos y no existe registro alguno.

WhatsApp Image 2025 08 13 at 5.45.42 PM
WhatsApp Image 2025 08 13 at 5.45.45 PM
WhatsApp Image 2025 08 13 at 5.45.45 PM 1

Ese informe no fue hecho por el Cuerpo de Bomberos y se trata de una falsificación intelectual”, denunció.

A pesar de más de 120 demandas presentadas ante el Tribunal Superior Administrativo, los procesos penales han sufrido constantes reenvíos, y aún no se ha celebrado juicio contra los imputados: los propietarios de la empresa Vidal Plast SRL, señalada como origen del siniestro por negligencia en el manejo de materiales inflamables.


Mientras tanto, las familias siguen esperando respuestas, y San Cristóbal recuerda a sus muertos entre el polvo, el silencio y la memoria.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Donde todo estalló: memorias vivas desde la Zona Cero en San Cristóbal
Donde todo estalló: memorias vivas desde la Zona Cero en San Cristóbal
13 agosto, 2025
Derrumbe en Chile: Hallan cuerpo de cuarto minero
Derrumbe en Chile: Hallan cuerpo de cuarto minero
3 agosto, 2025
Lluvias arrasan en China, dejan decenas de muertos
Lluvias arrasan en China, dejan decenas de muertos
29 julio, 2025
Accidente ha dejado 4 fallecidos y más de 50 heridos, entre ellos algunos de gravedad
Accidente ha dejado 4 fallecidos y más de 50 heridos, entre ellos algunos de gravedad
20 julio, 2025
Dos hermanos muertos en accidente entre camioneta y patana en Dajabón
Dos hermanos muertos en accidente entre camioneta y patana en Dajabón
11 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

La gracia de vivir

La gracia de vivir

Pesqueira levantó a la Abadina

Pesqueira levantó a la Abadina

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo