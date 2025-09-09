Donni Santana: ¿Bajo cuáles condiciones salió de la cárcel el condenado por violar a su hijastra?

El exembajador del Consejo Nacional de Fronteras, Donni Santana Cuevas, condenado por violar a su hijastra desde que tenía 11 años, fue autorizado a salir del Centro de Privación de Libertad de Azua (CPL Km. 15) para trabajar en la Escuela Nacional del Colegio de Abogados (CARD).

La decisión fue tomada por la Segunda Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, tras cumplirse siete de los 20 años de prisión impuestos al exfuncionario, bajo las siguientes condiciones:

Santana deberá trabajar en el puesto que le ofreció el vicepresidente del gremio, Juan Pérez Roa, de lunes a viernes. Los fines de semana, días feriados y no laborables, tendrá que permanecer en arresto domiciliario en su residencia del sector Atala, en el Distrito Nacional.

De igual modo, se ordenó que el condenado laborará bajo la coordinación de Pérez Roa, quien deberá mantener informado al tribunal, cada vez que se le requiera, sobre la situación del interno y el cumplimiento de las condiciones establecidas en este permiso laboral.

Donni Santana Cuevas, además, deberá comunicarse semanalmente con la Secretaría del tribunal desde un teléfono residencial ubicado dentro del territorio del Distrito Nacional, o, en su defecto, hacerlo vía WhatsApp, enviando la ubicación actual desde donde escriba y desde el teléfono 829-659-****, a partir de junio de 2025.

Se le advierte

El tribunal advirtió al procesado que, durante esta fase de prueba, tiene prohibido el uso de redes sociales respecto al proceso que se trata y que debe mantener un bajo perfil, en consonancia con su condición.

«Cada vez que sea requerido, el interno se presentará en compañía de su garante laboral por ante la Secretaría del tribunal a los fines de conversar sobre el presente régimen especial de permiso laboral, informar sobre las actividades realizadas y dar seguimiento para la correcta efectividad del mismo», indicó.

Añadió que, durante el tiempo que dure la licencia, Santana Cuevas deberá someterse a la orientación y vigilancia de su garante laboral. Asimismo, deberá comportarse de manera correcta, respetando las leyes y las buenas costumbres del pueblo dominicano, quedándole prohibido molestar, por cualquier vía, a la parte querellante y a sus familiares directos.

Cabe destacar que la corte estableció que el interno cumplirá la mitad de la condena el 4 de junio de 2028, fecha a partir de la cual deberá solicitar el cambio de régimen (de permiso laboral a libertad condicional), con la advertencia de que, de no hacerlo, podría ser revocado el permiso laboral.

La condena

Donni Santana fue condenado a 20 años de prisión por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 12 de noviembre de 2019, y la sentencia fue confirmada por la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de diciembre de 2020.

El expediente del Ministerio Público señaló que Santana aprovechaba las horas de la tarde cuando la madre de la menor no estaba en la casa, para someter bajo amenazas a la niña. Cuando autoridades del colegio donde estudiaba la niña se enteraron de lo que sucedía, la madre de la menor optó por cambiarla de centro educativo, según establece el Ministerio Público.

Santana fue destituido como embajador del Consejo Nacional de Fronteras, por el presidente Danilo Medina.

