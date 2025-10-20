Dos adolescentes fueron hallados muertos dentro de un vehículo en Nagua

La Policía Nacional informó que la mañana de este lunes fueron hallados dos adolescentes fallecidos dentro de un vehículo Hyundai color gris, estacionado detrás de una plaza ubicada en la calle Progreso, del municipio Nagua.

Las víctimas fueron identificadas como José Batista, de 16 años, y Christal García, de 15. De acuerdo con el vocero de la institución, Diego Pesqueira, el automóvil pertenecía al padre del joven Batista.

«Nuestros agentes en coordinación con el Ministerio Público han iniciado las investigaciones de lugar, mientras que ambos cadáveres fueron referidos ante las autoridades competentes para establecer circunstancias de muerte», precisó Pesqueira.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las posibles causas del fallecimiento.

