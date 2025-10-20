Dos adolescentes fueron hallados muertos dentro de un vehículo en Nagua

Foto/Fuente externa

La Policía Nacional informó que la mañana de este lunes fueron hallados dos adolescentes fallecidos dentro de un vehículo Hyundai color gris, estacionado detrás de una plaza ubicada en la calle Progreso, del municipio Nagua.

Las víctimas fueron identificadas como José Batista, de 16 años, y Christal García, de 15. De acuerdo con el vocero de la institución, Diego Pesqueira, el automóvil pertenecía al padre del joven Batista.

Lea más: Último adiós a Lyedgers Encarnación, víctima del tiroteo en la UASD: «Él tenía un alma muy limpia y era muy bueno»

«Nuestros agentes en coordinación con el Ministerio Público han iniciado las investigaciones de lugar, mientras que ambos cadáveres fueron referidos ante las autoridades competentes para establecer circunstancias de muerte», precisó Pesqueira.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las posibles causas del fallecimiento.

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Dos adolescentes fueron hallados muertos dentro de un vehículo en Nagua
