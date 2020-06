Dos años sin el ‘rey del merengue’

Joseíto Mateo. Falleció el primero de junio de 2018 a los 98 años. Cantaba merengue, salsa y bolero. Se destacó por su estilo de cantar y bailar

En el 2010, Joseíto Mateo fue reconocido en la 11ª entrega de los Grammy Latinos con el premio Excelencia Musical que entrega la Academia Latina de la Grabación de los Estados Unidos

Nuestro rey del merengue, Joseíto Mateo, cumple hoy, 1 de junio de 2020, dos años en el cielo. El popular artista dominicano falleció a los 98 años a consecuencia de leucemia, enfermedad que le habían diagnosticado a mediados de 2018.

Mateo fue despedido como él mismo decía en el merengue “Cuando yo me muera”. Mientras el carro fúnebre salía de la Funeraria Blandino, rumbo al Cementerio Puerta del Cielo, donde descansa, varias parejas bailaban y cantaban los merengues que lo consagraron como una gloria de la música dominicana.

“Cuando yo me muera no me prendan vela, que las mujeres bailen y los hombres beban. Cuando yo me muera no se pongan luto, los que queden vivos se den mucho gusto”. Parte de las letras de uno de los temas inmortalizados por Joseíto.

En su extensa carrera artística iniciada en la década de 1930, también se proyectó a nivel nacional e internacional con merengues que marcaron su estilo como “La patrulla”, “El negrito del batey”, “La chiva blanca”, “Madame Chuchú”, “El merengón” y el clásico “Compadre Pedro Juan”, entre muchos más. Además cantaba salsa y bolero.

Dos oportunidades perdidas. En los años 50, Joseito Mateo fue requerido por la disquera SEECO para trabajar en Cuba con la Sonora Matancera. Pero en la dictadura de Trujillo los dominicanos no podían salir del país sin un permiso, el que en un primer momento le fue negado a Joseíto, perdiendo la oportunidad de grabar varios temas con la famosa orquesta cubana, entre estos “El negrito del batey”.

Ante ese percance, Mateo fue sustituido por el también dominicano Alberto Beltrán, quien fue conocido desde entonces por el público cubano como “El negrito del batey”, en lugar de Joseíto. En uno de sus posteriores viajes, el artista decidió quedarse en Cuba por un tiempo, donde vio cumplido su sueño de cantar en la popular estación de radio cubana de ese tiempo, la famosa CMQ, junto a la “Reina de la salsa” Celia Cruz y con La Sonora Matancera.

Otra oportunidad que perdió en aquella época nuestro rey del merengue sucedió tras la caída del régimen de Rafael Leonidas Trujillo, cuando se fue a probar suerte a Puerto Rico en 1961.

Un año después Mateo participaba como vocalista en la primera gira del Gran Combo a Panamá, para promocionar el disco ‘El Gran Combo con Joseíto Mateo’, donde que conoció a los jóvenes cantantes Pellín Rodríguez y Andy Montañez, quienes terminaron sustituirlo en la agrupación puertorriqueña, pues tuvo que abandonar la orquesta y regresar a su país. Según sus propias palabras en entrevistas: “Tuve que venir a limpiar mi nombre, porque cuando cayó Trujillo decían que yo era un espía del régimen y estaba huyendo”.

“Morir cantando”. Joseíto Mateo decía en las entrevistas que sólo se retiraría del arte cuando muriera. Duró casi 80 años en las lides artísticas. Lo último que grabó fue una salsa, “Candilejas”, en septiembre de 2017.