Dos casas en Salcedo fueron requisadas en busca de pista de caso Roldany Calderón

Olga Diná se trasladó a esta ciudad desde Santo Domingo y dirigió el operativo



SALCEDO.- Un amplio dispositivo policial adjunto de varios fiscales presidido por la Magistrada Olga Diná Llavería se trasladó a esta ciudad desde Santo Domingo, en donde requisaron dos viviendas en el populoso sector Cholongo de este municipio.

Ante la mirada y el asombro de los residentes en dicho barrio, las unidades policiales a bordo de varios vehículos, y de varios fiscales del Departamento la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia presidido por Diná Llaverías, se presentaron a la calle.

De acuerdo a un video copia del cual obtuvo este medio del medio digital Viral RD.com que dirige el comunicador Luis David Rodríguez, la magistrada Olga Diná se limitó a decir que se encontraban en Salcedo en labores investigativas, aunque no precisó que se indagaba.

“Solamente podemos decir que el Ministerio Publico conjuntamente con miembros de la policía estamos trabajando, no podemos entrar en detalles –ante la pregunta de Rodríguez de si su presencia en esta ciudad obedecía al caso del niño desaparecido en la comunidad de Manabao en Jarabacoa esta dijo: «Estamos trabajando y le agrademos que estén aquí y le agradecemos su apoyo pero reiteramos no podemos entrar en detalles”, dijo.

En una de las viviendas ubicada en la calle formada por las calles Colon con casi esquina General Pascasio Toribio, en donde los uniformados junto a las autoridades del Ministerio Publico penetraron no encontrando nada comprometedor ni tampoco apresando a nadie en particular, pues sus propietarios, según indagaciones de este medio, se encuentran residiendo en los Estados Unidos y al cuidado de la misma, supuestamente hay una persona cuyo nombre no pudimos obtener.

Acto seguido se traladaron a otra dirección en una calle contigua al lugar del primero allanamiento en donde también hicieron lo mismo pero tampoco apresaron personas ni mucho menos lograron encontrar nada comprometedor.

Vecinos hablan del suceso

De inmediato vecinos del lugar se refirieron al tema aduciendo que esa casa es propiedad de unas personas que desde hace mucho residen en los Estados Unidos y que nunca han visto nada raro ni dentro ni fuera de la misma.

Caso desaparición del niño Efraín Calderón, Roldany.

Se recuerda que el domingo 30 de marzo, el infante de tres años de nombre Efraín Calderón, Roldany desapareció mientras jugaba junto a varios niños en la comunidad de Los Tablones en Manabao, del municipio de Jarabacoa.

Desde ese mismo momento sus familiares dieron aviso a las autoridades y de inmediato estas iniciaron la búsqueda del menor, la cual ha resultado infructuoso hasta el momento de la redacción de la presente nota.