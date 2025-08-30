Dos de seis acusados violar joven acuden ante Policía

Coronel Diego Pesqueira.

Dos de los seis acusados de drogar y violar a una joven de 21 años en Villa Rivas, Santiago, acudieron ayer por separado ante la Policía para ser investigados. Son José Alfonso Rubiera y Edwin Manuel Castro Guzmán.

El hecho fue grabado y difundido en redes sociales, vía por la que la víctima supo lo que le había pasado.
El organismo informó temprano que Rubiera fue a ponerse a disposición de las autoridades. Dijo que el hombre ya fue sometido a la justicia.

En tanto, anoche, fue a entregarse el segundo, Castro Guzmán.

En una nota, la entidad reitera que mantiene activas y en expansión las labores de búsqueda e investigación, con el firme compromiso de dar con el paradero de los demás implicados para que respondan ante la justicia.

“La Policía Nacional, junto al Ministerio Público, reafirma su responsabilidad de proteger a la ciudadanía y su determinación de garantizar que hechos tan condenables no queden impunes”, expresa.

Insiste en llamar a los cuatro restantes a entregarse, y aseguró que están “fuertemente armados” y que los buscan.

Video: se entrega a la Policía uno de los señalados de la violación grupal de Villa González

La joven acudió la mañana de ayer a denunciar el hecho contra los apodados Álvarez, Federé, El Guaro, Contreras, Fonso y Bebé y/o Chichi.

Expresó que estaba en un bar, con una amiga, consumió una bebida alcohólica, despertó en un hospital y no recuerda lo que sucedió.

La Policía deploró que plataformas digitales compartieran de forma irresponsable el video sobre la violación.

