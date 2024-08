Dos expertos en derecho constitucional analizan pro y contra de propuesta de reforma

Dos expertos en derecho constitucional analizaron ayer la propuesta de reforma a la Carta Magna propuesta por el presidente Luis Abinader, coincidiendo en cuanto a la unificación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, así como en la reelección presidencial por dos períodos consecutivos y nunca más, pero difieren en otros aspectos como la forma de elección del procurador general de la República y que se incluya una cláusula pétrea sobre las reglas de elección presidencial.

Los juristas Nassef Perdomo y Olivo Rodríguez Huertas abordaron el tema durante su comparecencia en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

En cuanto a la independencia del Ministerio Público que argumenta el gobierno para impulsar la reforma, Perdomo precisó que ya ese aspecto está establecido en la Constitución como un órgano de gobierno propio, con la carrera del Ministerio Público y con autonomía presupuestaria.

Puede leer: Abinader excluye artículo 174 de discusiones a reforma constitucional

Refirió que el Procurador no puede darle orden a un fiscal, aunque sí instrucciones porque los fiscales, en el interior del órgano, tienen autonomía.

Sobre la inamovilidad, considera que es lo peor que puede suceder.

“Y no hay que irse muy lejos en el tiempo y en el espacio, ni hacer muchas otras teorías. Ahora mismo hay una crisis política en Guatemala causada por una Procuradora que no acepta los resultados de las elecciones. Ella trató de impedir que fuera candidato, el presidente electo, trató de impedir que fuera a la segunda vuelta y el día de la toma de posesión, trató de impedir que se juramentara. Entonces, no es posible que República Dominicana, que jugó un papel estelar en la solución parcial de esa crisis política, ahora quiera importar al país, la institución que lo causó. Y ojo, que la inamovilidad de los Procuradores en Guatemala, también se hizo pensando en el tema de anticorrupción y miren en lo que ha devenido”, señaló.

Según dijo es peor de lo que parece, “porque lo que ocurre es que la primera Procuradora inamovible, dejó el cargo para ser candidata política, es decir que queriendo alejar este cargo de la política, miren lo que sucedió”.

La estabilidad democrática de ese país se vio afectada porque no se podía destituir (a la procuradora), reflexionó.

“No podemos tener un Procurador General de la República con todo el poder que implica la capacidad de administrar la persecución penal del Estado, con instituciones jurídicas como la ley de lavado de activos, la ley de extinción de dominio, la ley del delito, o sea…, nosotros estamos con eso, rogándole a Dios que nos mande un problema gordo, sin poder después resolverlo”, agregó.

Durante su narrativa, el doctor en derecho constitucional felicitó la idea de excluir al Procurador (a) general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Eso fue un error desde el principio; se dijo, y se advirtió…, y pasó lo de marzo de 2019”. Uno de los motivos por los cuales yo entendía que no era prudente tener al Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, es que tú no puedes tener procuradores participando de la designación de jueces que van a conocer los casos que él (procurador) haga. Eso no tiene sentido, no puede ser”, puntualizó. Tampoco favorece que el CNM escoja al Procurador.

En ese contexto, propone que el máximo representante del Ministerio Público sea propuesto por el presidente de la República y lo apruebe o rechace el Senado, como ya se hace con los embajadores.

Apoyo

De su lado, Olivo Rodríguez Huertas manifestó su apoyo a la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno.

En cuanto a lo relativo al órgano de persecución del Estado, considera que lo planteado viene a seguir fortaleciendo ese sistema de autonomía del Ministerio Público consagrado ampliamente en la Constitución del año 2010.

“Simpatizo con la idea de que se corresponda el Procurador General de la República con cada período presidencial que es también una propuesta desde el punto de vista político muy prudente por parte del Presidente de la República”, puntualizó.

Favorece que sea escogido por el CNM, aunque los candidatos deben contar con una serie de cualidades que garanticen su idoneidad. “Aparte de las condiciones constitucionales incluyendo dentro de estas el alejamiento de la política, también tomar en cuenta otras cuestiones para evitar que suceda lo mismo que en Guatemala”, acotó Rodríguez Huertas.

Sobre la reelección, ve de manera positiva el planteamiento del modelo estadounidense.

“El presidente, a pesar de tener la posibilidad de establecer un sistema que le permita postularse nuevamente en el futuro, ha decidido garantizar la alternabilidad política en el ejercicio del poder”, acotó el reconocido profesional del derecho y exdiplomático.

De igual forma, el académico defendió la propuesta de modificación a la “cláusula pétrea” consagrada en el artículo 268 de la Carta Magna, a fin de evitar futuras modificaciones en favor del presidente de turno.