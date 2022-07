Dos personas atrapadas tras derrumbe en mina subterránea de Maimón

La Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) informó que en la madrugada de este domingo se ha producido una caída de rocas en el nivel 215 de la mina subterránea quedando atrapados dos mineros, uno de nacionalidad colombiana y otro nacional dominicano.

«Ambos se encontraban trabajando a 95 metros del área impactada. Hemos tenido primeros signos de comunicación con ellos vía el sistema de tuberías y éstos se encuentran bien y con buenos ánimos», indicó en un comunicado.

Agregó que se encuentran trabajando en mejorar la comunicación con los colaboradores en el punto donde se encuentran, así como en establecer el suministro de agua y comida, al mismo tiempo que los rescatistas trabajan al paso más acelerado para acceder al área afectada a fin de reforzar y asegurar la zona de impacto.

Aseguró que los trabajos de rescate se realizan cumpliendo con los protocolos de seguridad y salvaguardando la integridad de éstos y del personal operativo».

Explicó que Paul Marinko, presidente de CORMIDOM, se encuentra regresando a República Dominicana para supervisar personalmente las operaciones de rescate.

«En CORMIDOM reiteramos nuestro compromiso de seguir haciendo una minería responsable y en estricto cumplimento con los más altos estándares nacionales e internacionales en la calidad de sus operaciones, haciendo énfasis en la seguridad física de nuestros colaboradores y visitantes. Los procesos de rigor se encuentran en pleno despliegue y toman tiempo para ejecutarse, a pesar de la celeridad con la que estamos trabajando. Por lo temprano de la etapa en la que nos encontramos, aun no podemos especificar tiempo estimado de rescate», destacó.

Además, manifestó que por respeto a las familias de los mineros y todo el personal de CORMIDOM que se encuentra en este proceso, pidió que no se difunda información no confirmada, y que no haya sido emitida por los canales oficiales.