Nueva York. El Comisionado del Departamento de Transporte en esta ciudad (DOT-NYC), Ydanis Rodríguez, anunció para este otoño iniciar la instalación de nuevos carriles para autobuses en la Avenida Flatbush, desde la calle Livingston hasta Grand Army Plaza en Brooklyn.

El proyecto ofrecerá desplazamientos más rápidos y confiables para los 132,000 pasajeros diarios, entre ellos miles de dominicanos, a la vez que mejorará la seguridad en una de las zonas con mayor siniestralidad vial en dicho condado. El DOT-NYC prevé completar el proyecto en 2026.

«Estamos entusiasmados con la puesta en marcha de estos carriles, porque en ejecución de los mismos, esos 132 mil pasajeros ya no tendrán que esperar demasiado tiempo, porque estos carriles agilizarán el servicio y harán la calle más segura para todos», sostuvo el comisionado Rodríguez.

La avenida Flatbush es un Corredor Prioritario Visión Cero, una de las calles más peligrosas de Brooklyn, con 140 personas fallecidas o gravemente heridas en los últimos cinco años.

Según estimaciones de la MTA, el número anual de pasajeros de la B41, que cubre casi todo el corredor de 12.8 kilómetros de dicha vía, supera los 4.4 millones, convirtiéndola entre las 10 rutas más transitadas de NYC.

Este alto número de pasajeros indica que casi el 60% de los hogares a lo largo de la mencionada avenida no tiene acceso a un vehículo personal.

El diseño del carril central incluye varios elementos clave, entre ellos: Seis grandes isletas de hormigón para el abordaje, que abarcan más de 13,000 pies cuadrados, para crear carriles separados y una experiencia de transporte de alta calidad.

Asimismo, 14,300 pies cuadrados adicionales de espacio peatonal pintado; 11 nuevas zonas de carga exclusivas, con capacidad para más de 50 camiones y 83 vehículos de pasajeros; y hasta 14 nuevas zonas de estacionamiento para bicicletas en la calzada, con capacidad para más de 170.