Nueva York. La celebración anual de Halloween en esta ciudad, «Trick-or-Streets», regresa por cuarto año consecutivo a las calles abiertas, plazas peatonales y otros corredores, que tienen un récord de 137 eventos sin automóviles.

«Durante todo este mes, el DOT-NYC traerá eventos de temporada a plazas y calles abiertas, como la Plaza de la Calle 29, para brindar alegría, cultura y mayor seguridad a los neoyorquinos de todas las edades y capacidades para celebrar la temporada de Halloween», declaró Ydanis Rodríguez, comisionado del DOT.

Rodríguez ofreció sus declaraciones al inaugurar una nueva plaza peatonal en LaGuardia Community College (LAGCC), entre las avenidas Skillman y 47, que aportará 17,390 pies cuadrados de nuevo espacio peatonal en Long Island City, Queens.

La inauguración contó con la actuación musical de la Honk Family Band y una presentación de danza del Grupo de Danza Ecuatoriana Ayazamana, del Centro Cultural Ecuatoriano Americano de Long Island City, en colaboración con el Festival de Danza de Queensboro.

Las plazas públicas no solo mejoran la seguridad, el tránsito y el acceso al transporte público, también brindan espacio para la comunidad, el comercio y la cultura a través de la programación pública.

«Tras años de exitosas activaciones de calles abiertas en colaboración con LaGuardia Community College, la Plaza de la Calle 29 es un testimonio de lo que se puede lograr cuando repensamos cómo nuestras calles pueden enriquecer a nuestras comunidades y mejorar la vida en la ciudad para todos”, agregó Rodríguez.

Este año, «Trick-or-Streets» será un festival de dos semanas con eventos con temática de Halloween y temas alegóricos, que inicia el viernes 17 de octubre hasta el viernes 31 de octubre.

El DOT-NYC organizará eventos sin automóviles para todas las edades y capacidades en los cinco condados. La programación incluirá música en vivo, actividades divertidas, presentaciones interactivas y mucho más.

Además de «Trick-or-Streets», el Día de Muertos es un evento anual organizado por el DOT NYC y la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía (MOIA).