Dotel: “Yo me quité dos años”

Octavio Dotel tuvo 15 temporadas intensas en las Grandes Ligas y jugó en más ciudades que cualquier otro jugador dominicano. Visto así, su experiencia es inmensa.

Dotel participó en “La Peña Deportiva” que produce Franklin Núñez para la empresa SuperBets, y allí contó cosas interesantes.

La primera es que cuando firmó tenía 19 años, pero que tuvo que quitarse dos parta poder ser reclutado para Grandes Ligas.

Se quejó que desde siempre se ha pensado que cuando un jugador tiene 19 ó 20 años ya no tiene ningún futuro.

“Eso es una injusticia porque en Estados Unidos se permite que los jugadores firmen con más edad”, gritó Dotel.

A su juicio, el jugador de RD comienza a desarrollar su potencial entre los 18 y 20 años.

“Si nos permitieran firmar con 18 y hasta 21 años, fuera mayor la cantidad de estelares en Grandes Ligas”.

“Eso de firmar a los 16 años es un gran freno, que solo los que son fenómenos pueden superar y convertirse en estrellas”, dijo.

Expuso que los casos de Fernando Tatis Jr, Vlad Guerrero Jr y Juan Soto son las excepciones de gente tan jóven que puede explotar de inmediato.

“Yo felicito a esos muchachos, porque tienen la cabeza bien puesta, y porque son protegidos por familias que tienen gran formación”, expuso.

“Si no me quito esos dos años, talvez no me firman y no puedo ser exitoso en Grandes Ligas. No apoyo que nadie se quite la edad, pero el sistema actual provoca eso”, apuntó.

Dotel fue Campeón Mundial con los Cardenales de San Luis en el 2011.