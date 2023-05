El cantante Lápiz Conciente envió este jueves un mensaje de solidaridad al influencer Dotol Nastra, padre de Wesly Vincent Carmona (El Dotolcito), quien hoy le conocerán la solicitud de medida de coerción, por su vinculación en la muerte del joven Joshua Omar Fernández durante un «atraco», ocurrido el pasado 16 de abril.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una imagen del panelista de Alofoke Radio Show, donde le escribió que como padre que es, lo respalda.

«Solo quiero decirle a este compatriota que como padre me solidarizo con su causa y que no soy un farandulero dizque para estar contento ni para coger dizque gloria con declaraciones», expresó.

Añadió además que se ha sido masivamente compartido un corte de una entrevista vieja en la que dice que «deteriorar constantemente la sociedad, hace que un día la delincuencia toque a tu puerta».

«Me han hecho viral con este lamentable hecho y solo quiero decirle a este compatriota que como padre me solidarizo con su causa y que no soy un farandulero dizque para estar contento ni para coger dizque gloria con declaraciones (esa entrevista es vieja) YO SOY UN TIGUERE ANTES DE SER UN ARTISTA y por ende le pido a mi gente que tengan más empatía … aunque ellos no la tengan sé que la van a comenzar a tener», añadió.

Detalles sobre el caso

El expediente detalla que el pasado 16 de abril, cerca de las 2:00 de la madrugada en la calle José Amado Soler, ensanche Naco, Wesley Vicent Carmona Corcino asociado con Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito (se entregó ayer a las autoridades) y Luis (prófugo), cometió robo en perjuicio de las víctimas Isanel y Misael Morel Encarnación y Alberto J. Reyes Jiménez producto de lo cual, mataron a Joshua Omar Fernández.

El Ministerio Público afirma, en el documento, que el imputado Carmona Corcino compartía en la discoteca “Bar Kiss” y contacta desde su número de teléfono a Danil Ramírez Santana, un conocido que se desempeña como taxista de la plataforma Indrive y le solicitó recoger a Chiquito en la calle 25 del sector Villa Juana, para que lo lleve a la referida discoteca, una vez lo recoge este último le pide ir hasta la calle Moca para recoger también a Luis, luego los dejó a ambos en Discoteca “Bar Kiss” en compañía de Carmona Corcino y se retira del lugar.

El Dotolcito

Explica que pasados unos 15 minutos, el imputado vuelve a contactar al taxista y le pide que los recoja, por lo que ese conductor va a l centro de diversión y lo recoge junto a Chiquito y a Luis en el vehículo Hyundai Sonata blanco.

“En el momento en el que da la vuelta para irse estos últimos le piden que pare y de inmediato se desmontan Chiquito y Luis, sacaron armas de fuego y encañonan a las víctimas Morel Encarnación, y Reyes Jiménez, quienes salían de la misma discoteca, les manifestaron que era un atraco y los despojaron de sus pertenencias”, establece la acusación.

Luis (prófugo)

Indica que las demás personas que salían del lugar al percatarse empezaron a vociferar que atracaban, por lo que Chiquito y Luis hicieron uso de las armas de fuego que portaban y realizaron cada uno un disparo y luego abordaron nueva vez el vehículo para huir del lugar en vía contraria hacia la avenida Lope de Vega.

El MP añade que mientras eso pasaba la víctima Joshua Omar Fernández, que también salía de la indicada discoteca junto a sus amigos Robert Luis Heredia Torres y César Smariyn Davinson Montero, abordaría el vehículo en el que viajaba y producto de los disparos realizados por Chiquito y Luís, resultó herido en la cabeza por lo que fue trasladado al Hospital Salvador B. Gautier, donde falleció.