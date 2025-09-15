Dowel King, la nueva voz del rap dominicano, une fuerzas con Lápiz Conciente

  • Hoy
Dowel King, la nueva voz del rap dominicano, une fuerzas con Lápiz Conciente

Dowel King, artista urbano oriundo de La Romana, continúa consolidándose como una de las figuras emergentes más prometedoras del rap y hip hop dominicano.

Con un estilo auténtico, nacido de los barrios y cargado de realidades sociales, el joven rapero ha logrado conectar con una amplia audiencia gracias a temas como “Agua”, “Busca Eso”, “Grima” y “Van Por Ahí”, entre otros.

Su versatilidad lo distingue dentro de la escena, pues es capaz de transitar entre líricas profundas y canciones de corte festivo, siempre manteniendo una propuesta fresca que refleja la vida cotidiana en los barrios dominicanos. Esta autenticidad le ha permitido ganar el respeto tanto del público como de colegas dentro de la música urbana.

En esta etapa de su carrera, Dowel King celebra dos importantes colaboraciones junto al reconocido ícono del rap dominicano, Lápiz Conciente, el tema “Amor & Tristeza” lanzada bajo la disquera Lápiz Music, con la producción de Yoan Musik, y la canción “Vivo Pa Contalo (Remix)” junto a Lápiz y LP King, con la disquera DL Project Manager Music, producido por YoanMusik y Cama.

Puedes leer: Bad Bunny abre una función especial en Puerto Rico tras culminar su histórica residencia

Con estos estrenos, Dowel King no solo reafirma su posición como un talento en ascenso, sino que también abre paso a nuevas oportunidades dentro y fuera del país, llevando su propuesta a un nivel más competitivo en la música urbana.

Dowel King sigue marcando su propio camino y promete convertirse en una de las voces que definirán la próxima generación del rap dominicano.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Dowel King, la nueva voz del rap dominicano, une fuerzas con Lápiz Conciente
Dowel King, la nueva voz del rap dominicano, une fuerzas con Lápiz Conciente
15 septiembre, 2025
Lápiz Conciente su proyecto más urbano y social «Calle»
Lápiz Conciente su proyecto más urbano y social «Calle»
4 septiembre, 2025
Muere Miropis, abuela del rapero Lápiz Conciente
Muere Miropis, abuela del rapero Lápiz Conciente
1 marzo, 2025
Maduran música despacio y sin prisa
Maduran música despacio y sin prisa
27 enero, 2025
Lápiz Conciente revela porque no fue al velorio ni al entierro de abuela Palín
Lápiz Conciente revela porque no fue al velorio ni al entierro de abuela Palín
30 octubre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

#SinFiltro: El servicio en crisis: más allá de las organizaciones

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Mbappé brilla con gol y asistencia en la victoria del Madrid ante la Real Sociedad

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Un G-3 sin Trump y los Estados Unidos

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

¿Cómo cuidar tus extensiones de pestañas en el calor caribeño? Consejos de experta

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo