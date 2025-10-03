Dr. Luis Cruz Camacho realiza conversatorio en la XXVII Feria Internacional del Libro 2025

  • Hoy
Dr. Luis Cruz Camacho realiza conversatorio en la XXVII Feria Internacional del Libro 2025

En el marco de la XXVII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2025, el reconocido médico Dr. Luis Cruz Camacho desarrolló un conversatorio titulado “¿Cómo sobrevive mi cerebro al uso constante de la tecnología, la radio, las noticias falsas y a los retos de la salud física, mental y emocional?”, una reflexión que despertó gran interés entre estudiantes, comunicadores y profesionales de la salud.

El Dr. Cruz Camacho advirtió que el exceso de pantallas, la sobrecarga de información y la exposición a noticias falsas impactan directamente en la salud cerebral, generando ansiedad, falta de concentración, alteraciones del sueño y fatiga emocional.

Puede leer: Una fiesta de letras y cultura: así se vive la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025

Asimismo, destacó que la salud debe ser vista como un concepto integral, donde lo físico, lo mental y lo emocional están interconectados. En este sentido, instó a la población a fomentar hábitos como la desconexión digital programada, la verificación de la información, la actividad física y la creación de espacios de convivencia social.

El conversatorio cerró con una activa participación del público, que aportó preguntas y experiencias sobre los desafíos de vivir en una sociedad cada vez más digitalizada.

Con este espacio, el Dr. Cruz Camacho reafirmó su compromiso de promover la prevención y el bienestar integral en la República Dominicana.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Embajada Dominicana y ProDominicana celebran «Foro de Negocios República Dominicana–Corea»
Embajada Dominicana y ProDominicana celebran «Foro de Negocios República Dominicana–Corea»
3 octubre, 2025
Banco Central emite monedas de RD$1.00, año 2024
Banco Central emite monedas de RD$1.00, año 2024
3 octubre, 2025
Dr. Luis Cruz Camacho realiza conversatorio en la XXVII Feria Internacional del Libro 2025
Dr. Luis Cruz Camacho realiza conversatorio en la XXVII Feria Internacional del Libro 2025
3 octubre, 2025
República Dominicana lidera ejercicio aéreo humanitario con fuerzas de Centroamérica
República Dominicana lidera ejercicio aéreo humanitario con fuerzas de Centroamérica
3 octubre, 2025
Llegó el momento de la cautela frente a Haití
Llegó el momento de la cautela frente a Haití
3 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cosas veredes

Cosas veredes

En la RD persisten varios retos para el desarrollo de las personas con discapacidad

En la RD persisten varios retos para el desarrollo de las personas con discapacidad

Por una justicia que no le falle más a los niños

Por una justicia que no le falle más a los niños

La excarcelación de Jorge Blanco y Cuervo Gómez

La excarcelación de Jorge Blanco y Cuervo Gómez

Celebran en el país el 76 aniversario de la Fundación de la República China con gran despliegue de su cultura

Celebran en el país el 76 aniversario de la Fundación de la República China con gran despliegue de su cultura

El reino del vacío de contenido

El reino del vacío de contenido

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo