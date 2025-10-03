Dr. Luis Cruz Camacho realiza conversatorio en la XXVII Feria Internacional del Libro 2025

En el marco de la XXVII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2025, el reconocido médico Dr. Luis Cruz Camacho desarrolló un conversatorio titulado “¿Cómo sobrevive mi cerebro al uso constante de la tecnología, la radio, las noticias falsas y a los retos de la salud física, mental y emocional?”, una reflexión que despertó gran interés entre estudiantes, comunicadores y profesionales de la salud.

El Dr. Cruz Camacho advirtió que el exceso de pantallas, la sobrecarga de información y la exposición a noticias falsas impactan directamente en la salud cerebral, generando ansiedad, falta de concentración, alteraciones del sueño y fatiga emocional.

Asimismo, destacó que la salud debe ser vista como un concepto integral, donde lo físico, lo mental y lo emocional están interconectados. En este sentido, instó a la población a fomentar hábitos como la desconexión digital programada, la verificación de la información, la actividad física y la creación de espacios de convivencia social.

El conversatorio cerró con una activa participación del público, que aportó preguntas y experiencias sobre los desafíos de vivir en una sociedad cada vez más digitalizada.

Con este espacio, el Dr. Cruz Camacho reafirmó su compromiso de promover la prevención y el bienestar integral en la República Dominicana.