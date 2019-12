Dr Rafael Bello: “La mayoría de las personas normales son homicidas”

El doctor Rafael Bello Díaz, docente encargado de la Cátedra de Neurociencias en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), recinto Santo Tomás de Aquino, se sorprendió cuando conoció la trágica noticia de que un pastor evangélico asesinó a su esposa, por motivos hasta el momento desconocidos, aunque el profesional asegura que se ha elaborado una hipótesis “de que la mayoría de las personas son potenciales homicidas”.

Como muestra cita el caso República Dominicana donde cada año se registran miles de homicidios, víctimas de sus cónyuges, y refiere que este año hay 28,000 denuncias de “y se espera que llegue a 30,000, que es el promedio de cada año en nuestro país”.

“Estamos buscando soluciones a este problema que está acabando con el mundo entero. En México asesinan diez mujeres por día. Estamos buscando soluciones para hacer un aporte no sólo para la República dominicana sino para otras naciones que padecen este problema”.

Bello Díaz se refiere específicamente al Banco Nacional de Cerebros, un novedoso y avanzado proyecto de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña (Unphu) en el que trabajan reputados profesionales de distintas especialidades de varias universidades del país, entre los que mencionó a los doctores Rubén Arturo Silié, Neurólogo, Wilfredo Mora, director de investigaciones de la PUCMM y otros que forman parte del equipo de investigación de la PUCMM. Todos los investigadores del mundo pueden investigar en este Banco Nacional de Cerebros de la Unphu”.

En el grupo de trabajo del Banco Nacional del Cerebro participaron docentes de la facultad de ciencias y la salud, investigadores asociados, personal administrativo, estudiantes de grado y posgrado y voluntarios.

Basado en la tesis de que la mayoría de las personas son potenciales homicidas, el reputado profesional, miembro del Consejo Nacional de Bioética en Salud de (Conabios), comentó que habría que replantear la estrategia de si atender al feminicida o atender el caso. Yo sostengo que ninguno de los dos. Creo que hay que atender la parte invisible, pero me pregunto: ¿Donde está el personal de psicólogos, de orientadores para hablar y tratar con esa gente de ese trauma”.

Entonces, precisa Bello Díaz, “hay mucho trabajo, porque para atender 28,000 mil casos se necesita mucho personal, se necesitan políticas públicas. Entonces, hay que ajustarse. Cuando las cosas no marchan bien, hay que cambiarlas, como se hace en otras partes del mundo. Costa Rica, por ejemplo, puso la primera piedra en el 2007 con una Ley de feminicidios porque se agotó la paciencia. Así como necesitamos una Ley de Agua, una ley de ordenamiento territorial, una ley de feminicidios, necesitamos que el país entre en ese ordenamiento”.

¿Qué que son los Bancos de Cerebros?

Son biobancos de muestras biológicas humanas dedicadas exclusivamente a la investigación y las enfermedades neurológicas (son principalmente tejidos cerebral (músculos y nervios), líquido cefaloragideo, sangre y derivados y también el ADN, mientras que la donación del tejido cerebral se realiza posmortem. El resto de muestra se pueden obtener en vida.

Principales líneas de investigación.

*Clasificación neuropatológicas y moleculares de la terapia y especialmente de las entidades asociadas de la edad avanzada, con relaciones clínicas patológicas en los pacientes con demencia.

*Combinación e interacción de las patologías de tipo de Alzheimer con la patología cerebro vascular.

*Otras entidades patológicas asociadas a la edad avanzada.

*El método diagnóstico molecular temprano en las enfermedades de Alzheimer.

Rafael Bello Díaz

´profesión: Médico

El doctor Rafael Bello Díaz es encargado de la cátedra de Neurociencias en la Universidad Católica de Santo Domingo y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo. Es egresado de Medicina y sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en Medicina Interna, Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, Geriatría, Bioética y Neurociencias en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en Medicina Interna y Crítica de la Universidad de Alcalá, España.