Draft de Novatos 2025: Cómo será la elegibilidad y los nombres que ya suenan

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció que el Draft de Novatos “Tano Martínez” 2025 se celebrará el próximo miércoles 10 de septiembre, a las 7:00 de la noche, en un encuentro que contará con la presencia de más de 200 jóvenes talentos.

En esta edición, los Toros del Este, Águilas Cibaeñas, Tigres del Licey, Leones del Escogido, Estrellas Orientales y Gigantes del Cibao tendrán la oportunidad de seleccionar prospectos que representan el futuro del béisbol dominicano.

Reglas de elegibilidad

Según las reglas de elegibilidad establecidas por la LIDOM, podrán ser seleccionados en el Draft los jugadores que cumplan con las siguientes condiciones:

Haber pertenecido a equipos de Ligas Menores (MiLB) afiliados a MLB.

Mantenerse activos hasta al menos agosto de 2025.

Jugar en Ligas Independientes o Asiáticas.

En el caso de MiLB, haber alcanzado como mínimo la Clase A (baja).

Jugadores a seguir

Elis Cuevas – Jardinero (Orioles de Baltimore)

Freili Encarnación – Infielder (Medias Rojas de Boston)

Anyelo Encarnación – Campocorto (Cardenales de San Luis)

Myles Caba – Lanzador (Dodgers de Los Ángeles)

Lorenzo Encarnación – Lanzador (Diamondbacks de Arizona)

Braylin Morel – Jardinero (Rangers de Texas)

José Anderson – Jardinero (Brewers de Milwaukee)