DRAMA: Padre murió por coronavirus y familia “trancada” ruega por prueba para los demás

San Francisco De Macorís.– La señora Jacqueline Burgos denunció hoy que su esposo falleció por coronavirus y que ahora ella y sus demás familiares que incluyen una señora de 96 años de edad y una mujer embarazada, están “trancados”, esperando les hagan la prueba para determinar si están infectados con el virus o no.

” Aquí está mi hermana embarazada, la hija del fallecido; aquí está mi madre que posiblemente esté afectada porque ella tuvo contacto directo. Mi bisabuela de 96 años y mi hermanastro. Entonces, ministro de Salud( Rafael Sánchez Cárdenas) y Danilo Medina (presidente de la República), nos van a dejar morir”, se le escucha decir en un video a un hijo de la señora, hijastro de la presunta víctima de COVID-19.

Mientras que en el mismo audiovisual, la viuda, entre llantos, se queja de que llevó a su esposo a un centro médico y se lo despacharon, llamaron al 911 y no fueron a buscarlo, y luego de camino a otro centro médico murió.

“A mi esposo lo dejaron morir. Me cansé de llevarlo al médico y me lo despachaban, dizque que la prueba no llegaban y se me asfixió en la casa”, explicó la señora Burgos en medio de lágrimas.

La familia dijo que reside en San Francisco de Macorís, en el sector Getsemaní en la calle William Mieses #46. Rogó alguien de Salud Pública acuda a realizarle la prueba.

San Francisco de Macorís está crítico. El veterano periodista Pedro Fernández falleció tras permanecer varios días recluido en un establecimiento médico de la ciudad de Santiago, a causa del Covid-19.

Fernández estaba recluido en la sala de cuidados intensivos del Hospital Regional Metropolitano desde la semana pasada, al dar positivo en la prueba de coronavirus.

Fernández llevaba más de 40 años en el ejercicio periodístico, sirviendo a los principales medios noticiosos escritos y radiales del país, entre los que están El Nacional y Radio Mil.

Su esposa Rosalina Martínez Taveras, también periodista, está en cuarentena en su residencia.

La seccional del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) expresó su pesar por el deceso del destacado comunicador.

El presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista, Olivo de León, también se pronunció en torno al infausto acontecimiento, señalando que Pedro Fernández es el primer periodista que muere a causa del coronavirus.