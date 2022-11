Pasadas las 2:00 de la madrugada una mujer salió desesperada a buscar asistencia policial luego que se enterara que en el interior de la casa de su hija, ubicada en Arroyo Hondo, Distrito Nacional, habían dos ladrones y que el Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 por más de una hora no acudían al llamado.

«Busqué ayuda y no encontré. Entonces, cogí para el Palacio de la Policía al no encontrar ninguna patrulla en la calle. Resulta que cuando llego el Palacio está cerrado, todo oscuro, toqué bocina, salió un policía y me pregunta qué me pasa», narró la dama, quien no reveló su identidad.

Acto seguido, y siendo ya las 2:30 de la mañana, la mujer le explica al agente cuál es la razón de su visita a dicha entidad. Le contó que dos hombres haitianos estaba en la casa de su hijo con el propósito de robarle pero que el 9-1-1 no había llegado a la residencia.

«Me da acceso, paso. Subo a la recepción y un policía me pregunta allí que en qué me puede ayudar. Salen otros policías y le explico que necesito una patrulla que me acompañe para ir a la casa de mi hija porque mi hija tiene una hora esperando por una patrulla y no llegan. Ellos me dijeron que eso no procede así, que debo esperar», dijo la mujer, quien añadió que al recibir dicha respuesta se incomodó y cuestionó el sistema policial.

La dame contó que los policías que habían enviado el 9-1-1 se habían extraviado de dirección. A todo esto, su hija junto a su esposo y cuatro hijos vivía un calvario y momentos de tensión al no precisar, además, cuáles eran las otras intenciones de los individuos que, según cuentan vecinos, también habían penetrado a otras residencias del lugar.

La mujer hizo un video mientras manejaba hacia su casa cerca ya de las 4:00 de la madrugada, mientras cuestionaba la gestión del presidente Luis Abinader, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez y el director de la uniformada, Eduardo Alberto Then.

El hecho, que sucedió el pasado miércoles, se produce en momentos en que la ciudadanía ha manifestado su preocupación por los altos índices de delincuencia, sobre todo en el Distrito Nacional, lugar donde se ven a asaltantes en manada hacer de las suyas.