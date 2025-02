Draymond Green sobre el estado de la NBA: “Es aburrida”, dice la estrella de los Warriors

Draymond Green acababa de hablar durante unos minutos el sábado por la mañana sobre el estado del juego, sobre cómo cree que se arbitra de manera diferente a como se hacía antes, sobre cómo las estrellas ya no obtienen el beneficio de ser estrellas como lo hicieron en el pasado.

Y luego al cuatro veces campeón con los Golden State Warriors le hicieron una pregunta simple: ¿Cree que el juego de la NBA es aburrido?

«Absolutamente», dijo.

Tal es el desafío que la NBA está tratando de rechazar en este momento, la noción de que esta era de juegos con mayor puntuación, más triples que nunca y una falta de juego físico como el que había hace un par de generaciones está dañando el producto.

Por un lado, la NBA está a punto de entrar en una nueva serie de acuerdos de transmisión y streaming que generarán al menos $ 76 mil millones, aproximadamente tres veces más que el último acuerdo, por lo que obviamente todavía existe interés. Los salarios de los jugadores son más altos que nunca, la liga sigue estableciendo récords de asistencia y la mercancía sigue volando de los estantes.

Pero la NBA sigue escuchando la pregunta sobre el producto en la cancha. Y Green está entre los que piensan que existen problemas. Citó una entrevista que vio recientemente en la que el fallecido Kobe Bryant, quien murió en 2020, calificó el juego como «baloncesto accidental».

“Todo es penetración y lanzamiento”, dijo Bryant en esa entrevista. “Puedes acertar el tiro, puede que no”.

Dijo Green: “No podría haber estado más en lo cierto”.

Green habló de un reciente partido de Golden State contra LeBron James y Los Angeles Lakers, y de lo “refrescante” que fue enfrentarse a un pensador como James, que es conocido por encontrar debilidades y explotarlas.

“Cada posesión es algún tipo de movimiento de ajedrez”, dijo Green. “Eso no se consigue hoy en la NBA, a menudo… No se consigue de forma habitual. Se trata simplemente de quién puede correr más rápido, quién puede anotar más triples, no tiene sustancia. Creo que es muy aburrido”.

Y para un equipo como los Warriors, con campeones probados como Green y Stephen Curry, junto con un entrenador campeón como Steve Kerr, el juego de correr y disparar todo el tiempo no es exactamente el plan de juego preferido.

“Quieres ser uno de los equipos que no juega un juego accidental”, dijo Green. “Ese es el desafío”.