Duartianos favorecen sea fuera del territorio nacional ayuda de Canadá a Haití

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, consideró este domingo como favorable que las autoridades canadienses establezcan mecanismos de cooperación internacional para auxiliar a Haití, y ve conveniente que se excluya el territorio dominicano como punto geográfico de convergencia de tales esfuerzos.

Hablando en nombre de la entidad patriótica, Gómez Ramírez dijo que “hay que extremarse en los cuidados y, en la pretensión de reforzar la presencia diplomática canadiense en su embajada en la República Dominicana debe estar orientada al despacho de los asuntos propios de nuestro país, no los de Haití, los cuales están reservados a ser tratados en la sede diplomática acreditada en el vecino Estado”.

Agregó que “si bien es cierto que, conforme al derecho internacional público se entiende que el territorio de la embajada establecida en extensión del territorio del Estado que representa, no menos cierto es que todo se contrae al despacho de los asuntos concernientes al Estado receptor”.

El doctor Gómez Ramírez precisó que “tenemos que saludar la disposición de Canadá de liderar a la comunidad internacional para acompañar a Haití ante su difícil y delicada situación, no obstante, no podemos perder de vista que la exigencia de que cualquier abordaje tiene que hacerse en esa nación, no en la República Dominicana, y hacen bien las autoridades de Canadá de reforzar su presencia diplomática en la nación haitiana”.