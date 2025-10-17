El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 608-25, mediante el cual se declara día de duelo oficial el 18 de octubre del presente año, por el fallecimiento del destacado ciudadano dominicano Vicente Sánchez Baret.

De acuerdo con el artículo 2 del decreto, el mandatario instruye al Ministerio de Defensa a rendir los honores militares correspondientes a quien en vida se destacó por su servicio al país.

Asimismo, el artículo 3 dispone que la Bandera Nacional ondee a media asta durante la fecha señalada, en los recintos militares y edificios públicos en todo el territorio nacional.

El decreto también ordena su envío a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior y Policía, para su conocimiento y ejecución.

Vicente Sánchez Baret fue un reconocido servidor público y político dominicano que ocupó importantes funciones en el Estado, dejando un legado de compromiso y entrega al desarrollo nacional.