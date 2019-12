Duque quita polémico general

La salida del cuestionado general Nicacio Martínez de la comandancia del Ejército de Colombia, anunciada ayer, viernes, por el presidente Iván Duque, renueva la línea de mando pero no disipa las sospechas de posibles responsabilidades del jefe militar en materia de derechos humanos.

El sorpresivo cambio fue anunciado por Duque en una declaración que dio en la Casa de Nariño donde estuvo acompañado del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y por la cúpula militar.

“Quiero informarle al país que he designado al general Eduardo Zapateiro como nuevo comandante del Ejército Nacional de Colombia”, manifestó el jefe de Estado, quien explicó que Martínez adujo “motivos familiares” para pasar al retiro luego de más de 38 años de servicio.

General en el laberinto.- Pese al reconocimiento del presidente al general Martínez por sus casi cuatro décadas de servicio, el oficial, que llegó a la jefatura del Ejército el 18 de diciembre de 2018, se había convertido en una figura cuestionada por su presunta falta de compromiso con los derechos humanos, pese a que siempre argumentó que no tenía ninguna sanción ni impedimento por parte de la Justicia ni de los organismos de control. La presión sobre Martínez arreció en junio pasado en vísperas de su ascenso por el Senado a general de cuatro soles. El ascenso se produjo tan solo tres semanas después de que el diario de EU The New York Times revelara la existencia de una directriz del Ejército que ordenaba a la tropa incrementar sus resultados operacionales, lo que ponía en riesgo la vida de civiles como sucedió con los llamados “falsos positivos”. “Era insostenible la permanencia del general Nicacio Martínez en la Comandancia del Ejército. En su momento nos abstuvimos de votar su ascenso a general por su presunta participación en casos de ‘falsos positivos’”, escribió el senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.

Ejecuciones de civiles

Como “falsos positivos” se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas en las dos últimas décadas por militares que presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para presentar mejores resultados a sus superiores y obtener por ello permisos y condecoraciones. Durante el año en que Martínez estuvo al frente del Ejército esa institución tuvo que sortear otros escándalos que mermaron su credibilidad, como la muerte a manos de militares de un exguerrillero.