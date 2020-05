Duquesa: La Capital vuelve amanecer llena de humo

Distintos sectores de la provincia Santo Domingo volvieron amanecer este miércoles arropados por el humo producido por el incendio en el vertedero de Duquesa, ubicado en el municipio Santo Domingo Norte.

Ante esto, la gente usó las redes sociales para quejarse sobre esta situación. A continuación algunos de los comentarios:

@pilsburit1: Gracias por este hermoso paisaje nublado #Duquesa gracias también porque recordé mi infancia y el asma que me daba GRACIAS…

@FanyInoaSosa: SANTO DOMINGO EN BRUMA TOTAL: amanece y aún nos siguen llegando sus efectos. Asmáticos? Niños y envejecientes? De aquí nadie se salva! No hay escapatoria para residentes del gran Santo Domingo. Qué otra plaga nos falta?

Seguimos #VertederoDeDuquesa está brutal en este miércoles , así amanecimos. #Duquesa pic.twitter.com/n24wR3lLmp — Jean De Los Santos (@jeanmue) May 6, 2020

@Za_Villamizar: Veneno puro en estado gaseoso! Eso es lo que estamos respirando en Santo Domingo… hasta quedarse en casa es una sentencia de muerte. Ya BASTA #Duquesa

@fondeur27: La exposición a partículas cancerígenas por más de 8 horas diarias durante los últimos días, gracias a la negligencia de las autoridades #Duquesa, tendrán consecuencias graves a nuestra salud y, lo peor, Nadie es responsable!

Se recuerda que Duquesa se ha mantenido por más seis días emanando humo de los escombros, como consecuencia del incendio ocurrido el pasado martes.

Lo que dicen las autoridades

El Ministerio de Obras Públicas (MOPC) informó ayer que han logrado controlar el 80% de las llamas del incendio que afecta al botadero de basura desde el pasado 28 de abril.

Tras asegurar que los trabajos que realiza junto a los bomberos e instituciones gubernamentales avanzan aceleradamente, Obras Públicas explicó que lo han logrado abriendo trochas y arrojando caliche para la extinción del fuego.

Seguimos trabajando día y noche para sofocar el incendio en el vertedero de Duquesa, coordinando con la @AcaldiadeSDN, el @Coe_rd, la@CaasdRD, el @Sistema911_RD, y los cuerpos de bomberos, entre otras instituciones. pic.twitter.com/uUoG7vdDRt — Ministerio de Obras Públicas & Comunicaciones (@RDMOPC) May 5, 2020

El alcalde de Santo Domingo Norte (SDN) Carlos Guzmán, consideró que el siniestro fue intencional y aseguró que los responsables serán atrapados.

“Él que se equivocó, va a tener problemas porque no está atentando contra el alcalde, no está atentando contra el ministro, no está atentando contra el Presidente, está en atentando contra el país. Es imposible que suceda un fuego como este, así por así”, enfatizó Guzmán.

Enfrentamiento entre partidos

Karen Ricardo responde a Luis Abinader

La titular de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), respondió a la afirmación del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader, quién calificó de inaceptable que la Alcaldía de Santo Domingo Norte y el Gobierno no apliquen solución sostenible a Duquesa.

“Esta afirmación confirma que el candidato presidencial del PRM ha tomado la decisión de utilizar la municipalidad como plataforma de posicionamiento mediático, con miras al proceso electoral con la gravedad que exhibe un total desconocimiento del tema, así se evidencia cuando plantea que el gobierno no aplica soluciones sostenibles a Duquesa, desconociendo que el presidente de la República, Danilo Medina, el 17 de enero de este 2020 emitió el decreto 21-20, creando la Comisión Presidencial para la Reestructuración del Vertedero a Cielo Abierto de Duquesa, integrada por 15 instituciones entre ministerios, ayuntamientos, un distrito y una junta municipal con el propósito de coordinar e implementar tres acciones principales: la rehabilitación del sitio en que opera Duquesa, el cierre técnico de ese vertedero y la planificación para la construcción de un relleno sanitario para la disposición final de los residuos del Gran Santo Domingo”, informó Ricardo.

PRM pide explicación

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reclamó una urgente solución al desastre ambiental del vertedero de Duquesa y la aplicación de las propuestas y recomendaciones contenidas en el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) y la Cooperación Japonesa (JAICA) para generar una solución sostenible a la disposición final de la basura en el Gran Santo Domingo y otros puntos del país.

En un documento suscrito por la Secretaría de Asuntos Municipales, la Secretaría de Políticas públicas y la Dirección Nacional del PRM, el partido opositor exige al mismo tiempo el Gobierno que presente al país un informe debidamente sustentado sobre el destino de los aproximadamente 2000 millones de pesos administrados por el Proyecto Dominicana Limpia, dependiente de la Presidencia de la República, con la declarada finalidad de procurar una solución definitiva al manejo de la recolección y destino final de los desechos sólidos.