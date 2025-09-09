Durán alcanza su salvamento 12 ante los Metros

Jhoan Durán, de los Filis, reacciona tras sacar el último out para su salvamento.

Filis1

Mets0

FILADELFIA .AP. Aaron Nola volvió a su forma con una actuación de tres hits en seis entradas y el cerrador dominicano Jhoan Durán dejó a dos corredores en base al ponchar a los dos últimos bateadores para ayudar ayer lunes por la noche a los Filis de Filadelfia a vencer 1-0 a los Mets de Nueva York.

Fue su rescate 12 para el derecho quisqueyano.

Los Filis ampliaron su ventaja en la División Este de la Liga Nacional a ocho juegos sobre los Mets, alejándose en una carrera que parecía ajustarse cuando Nueva York completó una barrida de tres juegos sobre Filadelfia a finales del mes pasado.

Nueva York tropezó desde esa serie en Citi Field y perdió su tercer juego consecutivo, y el cuarto en cinco juegos.

Nola (4-8) concedió dos bases por bolas y ponchó a siete.

El dos veces MVP de la Liga Nacional Bryce Harper bateó de primero por primera vez desde 2022. Recibió un strike cantado para iniciar el juego contra el novato Nolan McLean (4-1).

McLean ponchó a cinco, permitió siete hits en cinco 1/tres entradas y perdió por primera vez en cinco aperturas en las Grandes Ligas.

Por los Mets, el dominicano Juan Soto de 3-0.

Nacionales15

Miami7

MIAMI .AP. Josh Bell se convirtió en el segundo jugador de Washington en conectar jonrones desde ambos lados del plato en un mismo juego, terminando con cuatro hits y seis carreras impulsadas para liderar a los Nacionales en su victoria sobre los Marlins de Miami por 15-7 ayer lunes por la noche.

Dylan Crews y Luis García Jr también conectaron jonrones y los Nacionales igualaron su máximo de la temporada en carreras y hits (19). Para García fue su jonrón 13 de la campaña, además de un hit y tres anotadas. Nasim Núñez de 1-0.

Cleveland10

Kansas2

CLEVELAND .AP. Slade Cecconi llevó una propuesta para poner fin a la larga sequía de juegos sin hits de Cleveland hasta la octava entrada, y los Guardianes se impusieron 10-2 a Kansas City el lunes por la noche, superando a los Reales en la carrera por el comodín de la Liga Americana.

Cecconi (6-6) estaba a seis outs del primer juego sin hits en las mayores esta temporada —y el primero de Cleveland desde el juego perfecto de Len Barker en 1981— cuando Michael Massey de Kansas City conectó un sencillo al inicio de la octava.

En el lanzamiento número 95 de Cecconi, Massey conectó una recta con cuenta de 2-1 hacia el jardín entre izquierdo y central. El derecho recibió una cálida ovación del público en el Progressive Field antes de que Cecconi lograra que Carter Jensen bateara para una doble matanza.

Cleveland (73-70) ganó su cuarto juego consecutivo y superó a los Reales (73-71) para colocarse en el segundo lugar de la División Central de la Liga Americana. Cleveland comenzó la serie de cuatro juegos a dos y medio juegos detrás de Seattle por el tercer y último puesto de comodín.

Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 3-0 y Maikel García de 3-0.

Por los Guardianes, los dominicanos José Ramírez de 4-1 con una anotada y una remolcada, Ángel Martínez de 2-0.

Bravos4

Cubs1

ATLANTA .AP. Ozzie Albies y Matt Olson bataron jonrones y Bryce Elder tuvo su cuarta salida consecutiva sólida mientras los Bravos de Atlanta vencieron 4-1 a los Cachorros de Chicago el lunes por la noche.

Los Cachorros, que lideran la carrera por el comodín de la Liga Nacional, perdieron por cuarta vez en cinco juegos.

Olson se fue de 4-2 y conectó su cuadrangular número 23. Por los Bravos, el dominicano Marcell Ozuna de 3-0.