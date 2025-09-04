Dwayne Johnson sorprendió al público con una imagen radicalmente distinta durante su aparición en el Festival de Cine de Venecia.

El actor, lució una figura notablemente más delgada, resultado de una transformación física para interpretar al luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr en la película The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie.

“Está tan delgado”, “Vaya, es la mitad de lo que era” y “Impresionante transformación”, fueron algunos de los comentarios emitidos por usuarios en X.

Christian Bale

Fuente externa

El actor Bale también ha sorprendido a sus fans por someterse a cambios drásticos en su cuerpo.

Pasó de una extrema delgadez en The Machinist a un físico de forma musculosa para salir en la película Batman Begins.

Luego, aumentó nueva vez de peso para Vice.

Brendan Fraser

Fuente externa

El actor Brendan Fraser mostró una gran transformación al interpretar un papel en “La Ballena”.

Pasó de un cuerpo atlético y escultural en otros trabajos, para asumir un papel de obeso.

Fraser llegó a pesar 270 kilos, según señalan medios internacionales.

Joaquin Phoenix

Fuente externa

ara interpretar a Arthur Fleck, el actor Joaquin Phoenix llegó a adelgazar los 30 kilos en tres meses, lo que le otorgó una apariencia de preocupación.

Según portales internacionales señalaron que el director Todd Phillips le pidió que adelgazara casi 30 kilos para los inicios de la filmación, por lo que su dieta fue extrema.

“No era una manzana al día. También tienes lechuga y judías verdes al vapor. Es algo que he hecho antes y trabajas con un médico de forma supervisada y segura”, contó respecto a su dieta.

Adele

Fuente externa

La cantante británica Adele sorprendió al mundo tras perder una gran cantidad de peso.

Aunque ella misma ha destacado que su proceso no fue por estética sino por salud, su cambio físico fue muy comentado en medios y redes sociales, generando debates sobre la presión estética y la aceptación corporal.

(Con información de Infobae)