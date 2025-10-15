Ebenezer Guerra debutará en Premios Billboard 2025

Ebenezer Guerra confirmó su participación en los Premios Billboard de la Música Latina, que celebrará su ceremonia de premiación el próximo jueves 23 de octubre en la ciudad de Miami, Florida.

El joven cantante, considerado la nueva promesa del merengue, debutará en el importante escenario con una actuación especial junto a los reconocidos artistas Elvis Crespo, Toño Rosario y La Insuperable, a ritmo de “Borrón y cuenta nueva”, una fusión de estilos, colores y culturas.

Además de acompañar a Crespo, quien recibirá un reconocimiento por su trayectoria durante la gala de Premios Billboard 2025, Ebenezer tendrá su primera presentación en Estados Unidos después de un exitoso año desde su lanzamiento oficial en noviembre de 2024 con su sencillo “Bolero”, que acumula más de 5 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

Ebenezer Guerra

Ambos merengueros mantienen una estrecha relación de amistad en el arte. En mayo, el astro puertorriqueño decidió revivir su clásico de 1998 «Luna llena» con una nueva versión en típico creada a dúo con Ebenezer.

Actualmente Ebenezer se encuentra promocionando “Hipócrita”, el comentado tema que estrenó hace dos semanas junto al video musical protagonizado por la comunicadora Nelfa Núñez, con quien simuló una boda como expectativa del proyecto musical.

También está nominado en la categoría Artista Revelación del Año de los Premios Glamour Music Awards RD, que se llevarán a cabo el 10 de noviembre en el Salón La Fiesta del hotel Jaragua, en Santo Domingo.