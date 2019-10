“Échale Agua, que ta dao” y “Aguanten, no lloren” son algunas de las nuevas frases de Franklin Mirabal para la pelota invernal

El periodista deportivo Franklin Mirabal anunció que vendrá con 50 frases para narrar con los Tigres del Licey.

“Son frases pegajosas, jocosas y cautivarán a los fanáticos”, dijo Mirabal, quien es el editor deportivo del HOY.

Aquí van las 50 frases:

1- Señoooores.

2- Quiténse del Medio.

3- Qué bonita se ve esa Pizarra.

4- Lo engañó como a un niño chiquitiiico.

5- Viene una, viene otra.

6- Nooo, pero así no.

7- Trueeeno

8- Me voy a poner malo.

9- Here is the pitch.

10- I Can’t Believe it.

11- Me comen las manos.

12- Back To First.

13- ¿Y Ahora?.

14- Cayó el Primero.

15- Un palo acechao.

16- Yesss.

17- Hay un Tigre en Primera.

18- Sabrooooso.

19- Le pone el bate.

20- Atrás el swing.

21- E To E Pa Hombre.

22- Ahora es que falta Pelota.

23- Ahí Vienen.

24- Se fajó como un hombre.

25- Siii, pero así Sí.

26- Nada Personal.

27- Voy al mío.

28- Shu mamá.

29- Sherrrrmin.

30- Se acabó el relajo.

31- Tan Pisá.

32- Ta cogío.

33- Y con qué fue que le dio?.

34- Cayó en el mar.

35- Back, back, way back.

36- Todo el mundo de pie.

37- Arriba el equipo Azul.

38- La bola va por su cuenta.

39- Corran que se soltaron los Tigres.

40- La bola está en el aire. ¡Espera las 10 nuevas!.

Las 10 nuevas

41- Échale Agua, que ta dao.

42- Cógela, si puedes.

43- No inventen, que llegó el Licey.

44- Aguanten, no lloren.

45- Faciliiiiito.

46- Tu no querías Licey, Coge Licey.

47- Lets’s Go… Licey.

48- Las Estrellas, Tan Apagá.

49- Los Toros, Tan Amarrao.

50- Los Gigantes… Tan Chiquitiicos.

El torneo de béisbol invernal comenzará el próximo sábado 12 de octubre con un partido entre Leones y Tigres en el estadio Quisqueya Juan Marichal.