Economía crece y crea 121,164 empleos en doce meses

La semana pasada el Banco Central publicó las cifras del PIB hasta julio, indicador que nos permite medir cómo marcha la economía y el bienestar de personas y hogares. También publicó estadísticas sobre el mercado laboral para el trimestre abril-junio, donde podemos leer los empleos creados, el desempleo y otras informaciones de interés.

Del análisis de las cifras se deduce lo siguiente: aunque a menor ritmo, la economía continúa creciendo y sumando empleos; no obstante, empeoramiento del entorno internacional por guerras Rusia-Ucrania, Israel-Hamas y aranceles de Trump que un tribunal anuló en su mayor parte el pasado viernes, lo que aumenta la incertidumbre.

Hace el mundo todavía más caótico el intento de China de ganar espacio en países y regiones donde no ha tenido influencia, por ejemplo, países latinoamericanos y del Caribe y la respuesta del gobierno de Trump que para evitarlo aplica la doctrina de James Monroe, hace más de 200 años, declaró Estados Unidos consideraría a la región latinoamericana como su esfera de influencia y no toleraría ninguna potencia extranjera en ella.

No obstante, el entorno mundial cargado de incertidumbre, interanual nuestro PIB real creció 2.4% en enero-julio 2025, casi dos veces más el crecimiento de Estados Unidos en enero-junio, anualizado promedio 1.4%, muy por debajo del 2.25% en los mismos meses de 2024. La economía estadounidense se contrajo -0,5 % en el primer trimestre 2025, y aumentó 3.3% en el segundo por caída en 30% de las compras externas.

El deterioro también lo muestra el mercado laboral, mensual está creando menos empleo, en mayo 19,000, en junio 14,000 y 73,000 en julio 2025, muy por debajo del promedio antes de que Trump llegar al poder, mensual superaba 150,000 empleos.

En la economía dominicana, el empleo aumentó y lo hizo a la misma tasa del PIB real, 2.4% en tasa interanual, lo que no fue casual, como lo hemos explicado en otras entregas, es intensivo en empleo el modelo de crecimiento económico que aplica el gobierno de Luis Abinader desde agosto 2020.

En el trimestre abril-junio 2025, los ocupados aumentaron en 121,164 personas, lo que redujo la desocupación en 20,629 personas, a 266,853 personas el total de desocupados y a 5.1% la tasa de desempleo, cinco décimas de punto porcentual menos que doce meses antes. Para mis lectores curiosos, el total de desocupados se obtiene por diferencia entre fuerza laboral, es decir, la población económicamente activa (5,390,401), y los ocupados (5,123,548).

Termino esta nota destacando otras informaciones que se desprenden de las estadísticas del mercado laboral abril-junio 2025, comparado con los mismos meses 2024.

Primero, no se concentró el aumento de empleo, se repartió entre diferentes sectores, los tres principales: transporte y comunicaciones 21.3%; hoteles, bares y restaurantes 7.3% y 3% industria.

Segundo, para jóvenes entre 16 y 24 años de edad, aumentaron las oportunidades de trabajo en 6%, la cantidad de 39,689 plazas, significa que la juventud encontró ocupación.

Tercero, mejoro la calidad del empleo, el informal disminuyó un punto porcentual y el formal aumentó 5.9 puntos porcentuales.

Cuarto, la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) mantuvo su tendencia ascendente, aumentó en 68,146 personas. Como la oferta laboral o población activa aumentó en 106,510 personas, la tasa de actividad (el porcentaje de la población en edad de trabajar incorporada al mercado laboral) de este grupo de edad, el más significativo, aumentó nueve décimas porcentuales, de 61.9% en abril-junio 2024 a 62.8% en abril-junio 2025.