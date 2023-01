La economía de la República Dominicana se volvió a dinamizar este fin de semana con la compra de juguetes por el Día de los Santos Reyes, que tradicionalmente es el 6 de enero en muchos países de Latinoamérica.

Durante un recorrido por varias tiendas de la capital se pudo observar el gran flujo de personas, a diferencia de años anteriores, luego que el comercio se mantuviera paralizado debido al confinamiento que trajo el coronavirus.

Desde tempranas horas, y durante toda primera semana de este 2023, mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, niños y niñas acuden a las principales tiendas de expendio de juguetes para agradar a los vástagos por el Día de los Reyes, que fue pasado al próximo lunes 9 de este mes por el Gobierno.

Le puede interesar: Ventas con motivo de Reyes se activaron a partir de este jueves

Según algunos de los compradores que visitó varias tiendas, los precios este año están «muy elevados».

«Yo que visité algunas tiendas de Villa Consuelo te puedo decir que los precios están muy elevados. Los padres la llevamos difícil», aseguró Juan Isidro Tapia.

Sin embargo, otros entienden que los precios de los juguestes, pese a la situación económica que vive el país y el mundo, se mantienen asequibles.

«Yo veo los precios bien. Al final son nuestros hijos y hay que complacerlos», consideró Francisca Martínez.

Origen del Día de los Reyes

El Día de los Reyes Magos es una celebración incluida en el calendario de la Iglesia Católica que se basa en la historia relatada en el Evangelio de San Mateo, del Nuevo Testamento, cuando Jesús, recién nacido, fue visitado por magos del Oriente en Belén de Judea. Allí, se comenta que los magos siguieron a una estrella que los ayudó a encontrar al futuro rey de los judíos y de Israel, bajo las órdenes del Rey Herodes.

El monarca quería asegurar su poder en el trono y eliminar a cualquiera que pudiera amenazar su reinado. Pero los magos, al llegar y ver al niño Jesús recién nacido junto a la Virgen María y San José, lo adoraron y le ofrecieron regalos (oro, incienso y mirra). Esto es lo que da origen al Día de los Reyes Magos.

Luego, según el evangelio, recibieron en sus sueños la advertencia de no volver con el monarca, y mantuvieron en secreto su paradero. Regresaron a sus tierras por un camino diferente. Y María y José se dirigieron con Jesús a Egipto. Entonces, al no poder encontrar al niño, la furia del Rey Herodes fue inmensa, y ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años de Belén de Judea. Esto es lo que ha dado origen también alDía de los Inocentes (en referencia a los niños inocentes asesinados), que se celebra el 28 de diciembre. Cabe señalar que, de cualquier manera, esta festividad no coincide con el orden cronológico en el que se habrían sucedido los hechos, según el Evangelio de Mateo.