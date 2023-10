Economía de República Dominicana sólo crecería un 2 o 2.5% del PIB en 2023, dice Magín Díaz

El economista Magín Díaz informó este jueves que en República Dominicana sólo un 2 o 2.5% crecería del Producto Interno Bruto (PIB) en este 2023.

«El Gobierno es muy optimista y espera 3 %, pero yo creo que 3% ya es inalcanzable este año. Creo que una estimación razonable es 2 y 2.5% que va hacer el crecimiento este año», explicó.

En cuanto al déficit actual, precisó que es de 230 mil millones de pesos, lo que equivale a 3.1 % del PIB.

«Es un déficit razonable pero mientras haya déficit, la deuda va a subir a 47% del PIB, el año próximo, pero para lograr ese déficit se debe bajar la inversión pública a 2% del PIB», añadió.

Díaz sostuvo que los ingresos que tiene el Gobierno no dan ni siquiera para cubrir el gasto corriente, porque por 4 años consecutivos todo lo recaudado (ingresos tributarios y no tributarios), no le dan.

«Los préstamos son porque tenemos déficit, y el Gobierno quiere presentar un déficit razonable digamos 3% y 3 1/2», expresó.

Magín Díaz, economista (Fuente externa)

Sobre el impacto que podría tener la guerra entre Israel y Gaza en República Dominicana, el extitular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), resaltó que existen actualmente efectos directos e indirectos para algunas personas.

«El efecto directo es determinar el nivel de comercio con Israel, el cual es pequeño… no tiene impacto macroeconómico sobre el país pero afecta algunas industrias», precisó.

«De Israel el año pasado se importaron 25 millones de dólares, la mayoría productos plásticos entonces esas industrias que importan a ese país se ven afectadas, y el año pasado exportamos 3 millones de dólares de piña, o sea, hay un nicho ahí evidentemente que exporta y se ve afectado a corto plazo», argumentó.

Los efectos indirectos, están estrechamente relacionados al petróleo, «que no lo ha tenido hasta ahora, pues ahí el gobierno tiene que aumentar el subsidio, tendrá que gastar más, es decir, menos gastos en otros cosas o aumento de la deuda y el déficit».

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Sol de la Mañana.