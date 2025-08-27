Economía dominicana muestra señales de reactivación en julio

La economía de la República Dominicana registró una expansión interanual de 2.9 % en julio de 2025, según cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicadas por el Banco Central.

Este resultado representa una aceleración respecto al crecimiento de 1.1 % observado en junio, y sitúa el crecimiento acumulado de enero a julio en 2.4 % frente al mismo período del año anterior.

Sectores clave dinamizan la actividad económica

El repunte económico estuvo sustentado principalmente por el desempeño positivo de sectores como minería, manufactura de zonas francas, construcción, servicios financieros, hoteles, bares y restaurantes, energía y agua, y transporte y almacenamiento.

Minería: registró un crecimiento interanual de 21.0 %, impulsado por mayores volúmenes de extracción de oro y plata.

Zonas francas: la manufactura bajo este régimen creció 7.1 %, con exportaciones que alcanzaron US$805.8 millones en julio, acumulando US$5,057.8 millones en el período enero-julio.

Turismo: hoteles, bares y restaurantes crecieron 4.4 %, favorecidos por un aumento de 6.5 % en la llegada de pasajeros no residentes, especialmente desde América del Sur.

Servicios financieros: mostraron una expansión de 6.3 %, gracias al incremento de 10.3 % en el crédito al sector privado, equivalente a RD$224 mil millones adicionales.

Construcción: revirtió su tendencia negativa con un crecimiento de 3.8 %, apoyado en mayores ventas de cemento y varillas.

Estímulo monetario y perspectivas

El programa de liquidez de RD$81,000 millones aprobado por la Junta Monetaria ha sido fundamental en este proceso. A dos meses de su implementación, el Banco Central ha canalizado RD$48,451 millones (60 % del total), quedando disponibles cerca de RD$32,000 millones para seguir apoyando a los sectores productivos.

Este entorno, junto con una mayor ejecución del gasto de capital y una política monetaria más expansiva, crea condiciones favorables para una recuperación económica gradual en lo que resta del año.