Economía dominicana: sectores clave muestran señales mixtas en el segundo trimestre de 2025

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) publicó su Boletín de Estadísticas Macroeconómicas y Sectoriales correspondiente al período abril-junio de 2025, ofreciendo una visión preliminar del comportamiento de los principales sectores económicos del país.

El informe compara los resultados con el mismo trimestre del año anterior y destaca variaciones relevantes en áreas como agropecuaria, construcción, energía, transporte, turismo, sistema financiero y mercado cambiario.

Sector agropecuario

Las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios mostraron un crecimiento moderado.

El valor de los principales productos agrícolas exportados aumentó en millones de dólares, mientras que los productos pecuarios registraron variaciones positivas en toneladas métricas.

La medición revela que entre abril y junio del 2025, más de 4 mil toneladas de huevo para un aumento de más de un 109%.

Más de 600 toneladas leche, en tanto que hubo una disminución en las exportaciones de : Tabaco en ramas, aguacates y ajíes como desglosa la entidad en las siguientes infografías:

Construcción

El sector privado mostró dinamismo con un aumento en el área de construcción licenciada y en el valor tasado de unidades habitacionales.

Arrojando que en el segundo trimestre de este año las viviendas construidas fueron apartamentos en su mayoría con más de un 62%.

Mujeres en la construcción

La generación eléctrica y la capacidad instalada, incluyendo fuentes renovables, presentaron incrementos relativos. En el transporte marítimo, se observó una variación positiva en la carga internacional, especialmente en embarcaciones de carga general y portacontenedores.

Turismo

La tasa promedio de ocupación hotelera aumentó respecto al mismo período de 2024.

Registrando un 74.2% de ocupación entre Punta Cana y Bayahibe.

Además, la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea aumentó un 2.5%.

Sistema monetario y financiero

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) reflejó una leve expansión interanual. El mercado de valores registró un aumento en el valor liquidado y en las tasas implícitas de operación. Los préstamos a sectores productivos también crecieron en términos agregados.

Sector externo y mercado cambiario

Las remesas familiares recibidas y las reservas internacionales netas mostraron variaciones positivas. La tasa de cambio promedio del dólar estadounidense se mantuvo estable, con ligeras fluctuaciones dentro del rango previsto por el Banco Central.