1,109 servicios disponibles: el impacto del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro en RD

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Desde que el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE) inició sus operaciones se han incorporado 1,109 servicios disponibles para la ciudadanía, para recaudaciones totales de RD$ 9 mil 366 millones 739 mil 403 pesos hasta abril del presente año, informó el Tesorero Nacional al encabezar una misa de acción de gracias por el 97 aniversario de la institución en la que presentó los principales logros de gestión.

Luis Rafael Delgado Sánchez precisó que en esa plataforma se han realizado un total de cuatro millones 612 mil 563 transacciones por ciudadanos, lo que demuestra que cada día más la gente acude a solicitar bienes y servicios de las diferentes instituciones gubernamentales.

Por otro lado, el funcionario sostuvo que durante el año 2025 la Tesorería Nacional pagó a diferentes proveedores y contratistas del Estado de las instituciones públicas un total de RD$197 mil 645 millones 061 mil 230 pesos. En dólares se pagaron US$175 millones 355 mil 500 dólares y en euros el pago correspondió a la cifra de $9 millones 247 mil 885 euros.

De igual forma, sostuvo que la Tesorería Nacional logró alcanzar 229 instituciones en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), fortaleciendo ese registro de depósitos.

“También de enero a diciembre del pasado año 2025 realizamos 3,497 lotes de Gestión de Cuotas de Pago a diferentes grupos de subcuentas, en las distintas monedas que maneja la Tesorería Nacional. Precisamos que la Cuota de Pago es el límite financiero que se le asigna a las instituciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Cuenta Única del Tesoro, para que puedan ordenar pagos”, indicó el Tesorero Nacional.

Agregó que durante el año pasado se habilitaron 331 subcuentas, de las cuales 214 correspondieron a proyectos incorporados a la Cuenta Única del Tesoro y 117 a instituciones, lo que permitió ampliar la cobertura del sistema con 2,047 gestiones de cuentas, que incluyeron aperturas, sustituciones de firma, cierres y cambios.

Este esfuerzo se complementó con la administración de 3,481 cuentas activas, distribuidas en 966 bajo gestión directa de la Tesorería Nacional, 125 pertenecientes a proyectos Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPEX) y 2,390 de gobiernos locales, sostuvo Luis Rafael Delgado Sánchez.

“En mi gestión al frente de la Tesorería Nacional, la transparencia más que palabras, son hechos, como los certifican los resultados. Alcanzamos un 98 % en el cumplimiento de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) y 96 % en el el Índice de Control Interno (ICI). En cuanto al Indice de Gestión Presupuestaria (IGP) obtuvimo un 84%, en el Sistema SISCOMPRAS, un 95% y en el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), alcanzamos un 87% y en Transparencia Gubernamental, un 99%”, agregó el funcionario.

Luis Rafael Delgado Sánchez también informó que la Tesorería Nacional mantuvo vigentes las certificaciones digitales, demostrando el compromiso continuo con los estándares de gobierno digital establecidos por la OGTIC.

En la eucaristía realizada en la Iglesia las Mercedes y presidida por el sacerdote Frankeli Rodríguez, quien reconoció los avances logrados por la Tesorería Nacional y lo animó seguir en esa misma dirección para beneficio de la ciudadanía, actividad a la que asistieron funcionarios civiles, militares y diplomáticos acreditados en el país.