Más de 200 empresas participan en la feria DATE 2026, impulsando el turismo dominicano

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) inauguró esta mañana la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, que reúne a más de 200 empresas de más de 20 mercados emisores, consolidándose como el principal escenario de comercialización turística del Caribe.

La edición 2026 también integra a más de 300 compradores internacionales y una oferta de 120 stands que representan la diversidad del destino dominicano. En ese marco, se proyecta la realización de más de 8,000 citas de negocios, de las cuales más de 5,000 ya están confirmadas, con incidencia directa en la ocupación hotelera, la llegada de visitantes y la generación de divisas.

Durante el acto inaugural, el primer vicepresidente de Asonahores, Javier Tejada, destacó el impacto de DATE como plataforma de dinamización del sector. “DATE es la principal herramienta de comercialización turística del país. Aquí se concretan negocios que se traducen en miles de visitantes adicionales cada año, fortaleciendo la ocupación hotelera y generando un impacto directo en la economía dominicana”.

Date 2026

Indicó que el turismo mantiene su liderazgo en el crecimiento económico. “La República Dominicana fue el destino más visitado del Caribe en 2025, con más de 11.7 millones de visitantes, y proyectamos alcanzar entre 12 y 12.5 millones en 2026, impulsados por la expansión de rutas aéreas y la diversificación de mercados”.

En términos de empleo, señaló que el sector genera más de 800,000 empleos directos, indirectos e inducidos, consolidándose como uno de los principales motores del mercado laboral.

Tejada también se refirió al efecto multiplicador del turismo en otros sectores productivos. “Este sector compra más de 3,000 millones de dólares anuales al mercado local, impactando la agroindustria, el transporte, la construcción y las mipymes. Es un motor de desarrollo integral para todo el país”.

De su lado, la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, abordó la visión estratégica y los retos del sector. “DATE es una plataforma país que conecta nuestra oferta turística con los principales mercados internacionales, generando oportunidades reales de crecimiento para toda la industria”.

Sobre las perspectivas, indicó que el sector debe continuar apostando por la diversificación del producto turístico, fortaleciendo segmentos como salud, deportivo, cultural y de naturaleza, al tiempo que enfrenta retos vinculados a la sostenibilidad ambiental y la capacitación del talento humano.

Date 2026

Resaltó la importancia de la formación al señalar que la calidad del servicio influye en el gasto promedio del visitante y en su fidelización, por lo que se impulsan programas de capacitación en alianza con instituciones académicas.

También destacó la participación femenina en la industria. Indicó que cerca del 60% de la fuerza laboral del turismo está compuesta por mujeres, por lo que promover su desarrollo profesional incide en la equidad social.

En cuanto a la gastronomía, afirmó que constituye un componente esencial de la experiencia turística. Explicó que una parte relevante del gasto de los visitantes se destina a alimentos y bebidas, lo que posiciona la cocina dominicana como un elemento diferenciador que impulsa a productores locales.

La agenda de DATE 2026 incluye exposiciones magistrales, ruedas de prensa internacionales, espacios de networking y experiencias culturales orientadas a resaltar la identidad dominicana, con la participación de aliados comerciales de América y Europa.

El evento cuenta con el patrocinio del Ministerio de Turismo, Therrestra, Arajet, CEPM, Barceló Bávaro Convention Center, Meliá Hotels International, Coco Bongo, Dominicania, World of Hyatt Inclusive Collection, Dreams Cap Cana Resort & Spa, Banco Popular, Grupo Puntacana, SolBus, Panaca, Banco BHD, Coral Hospitality Corp y Renny Travel.