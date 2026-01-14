En 2025 hubo 217,620 operaciones aéreas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, informó a través de sus redes sociales que al cierre del 2025 República Dominicana registró 217,620 operaciones aéreas, lo que permitió el transporte de 19,676,193 pasajeros a través de los aeropuertos del país.

El titular del IDAC destacó que estas cifras reflejan de manera significativa el aporte del sector aeronáutico al crecimiento y fortalecimiento de la economía nacional, así como la confianza de los usuarios en el sistema de aviación civil dominicano.

“Mi reconocimiento al personal del IDAC por el excelente trabajo realizado durante todo el año para garantizar la calidad de cada proceso y la seguridad de las operaciones aéreas”, expresó el resaltar el crecimiento de las operaciones aéreas que conectan al país con las naciones del mundo. El IDAC dijo que continuará fortaleciendo la seguridad operacional.