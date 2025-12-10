2025 ha sido buen año para la tasa de cambio

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Como si los datos llegaran cual amanecer temprano, en el Banco Central —entre autoridades y técnicos— reina la satisfacción: el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento mejor de lo esperado.

En el informe del Marco Macroeconómico —que recoge las proyecciones oficiales a corto y mediano plazo sobre las principales variables macroeconómicas (crecimiento del PIB, inflación, tipo de cambio), fruto de un consenso técnico entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y utilizado como referencia para la elaboración del Presupuesto General del Estado 2025— se proyectó una tasa de cambio promedio anual de 63.11 pesos por dólar.

Sin embargo, el promedio de la tasa de referencia de venta en lo que va de año (más precisamente, del 2 de enero al 8 de diciembre de 2025) es de 61.90 pesos por dólar, muy por debajo del nivel proyectado. El contraste entre ambas tasas nos lleva a una depreciación de apenas 4%, que se abre como una flor inesperada en un jardín vigilado por manos prudentes.

Si hiciéramos el cálculo tomando en cuenta la tasa de cambio puntual —la tasa de venta al cierre de 2024 (61.32) y la tasa de venta del 8 de diciembre de 2025 (64.59 pesos por dólar)— obtendríamos una depreciación cercana al 5%. Se trata de un ajuste menor que el registrado por muchos países de la región, a pesar de las inyecciones de liquidez realizadas por el Banco Central para enfrentar los choques externos derivados de las guerras y de los aumentos de aranceles. Al mantenimiento de la estabilidad cambiaria se suman ahora cifras que confirman un giro en la inversión pública. De un nivel en que había caído de 1.8% del PIB, se ha pasado a 2.2%. Y los pronósticos apuntan a que podría cerrar el año en torno a 2.7%, algunos, más optimistas, creen incluso que podría llegar al 3% del PIB.

Sea uno u otro el porcentaje, son buenas señales para 2026, año en el que se espera un crecimiento entre 4% y 4.5% del PIB. En otras palabras, lo peor ha quedado atrás, pues las turbulencias globales comienzan ya a fluir como un río que encuentra cauce después de la tormenta.