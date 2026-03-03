En 2026 pretenden alcanzar los mil millones litros leche

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

En 2025 la producción de leche alcanzó los 950 millones de litros y para este 2026 se pretende llegar a los 1,000 millones, aseguró ayer el director del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche), Luis Sánchez Falette.

Dijo que para alcanzar la meta de ser autosufiente, se continuará el trabajo conjunto con los productores nacionales, con facilidades de préstamos a tasa blandas, acompañamientos técnicos, donación de genética y pasto.

“Para los productores tenemos una tasa preferencial de 6%. Creo que es la más baja en el país para los productores nacionales de leche”, expresó al depositar una ofrenda florar el el Altar de la Patria.

Falette indicó que con el pasto que se facilita a los productores, se podría decir que se está formando un ganado de nivel.

“Estamos avanzando de manera cualitativa y cuantitativa en el sector lechero del país”, agregó.

Dijo que para los procesadores de leche tienen un programa que se centraliza, además, en las en las buenas prácticas, donde la higiene es primordial para el consumo.