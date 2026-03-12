El 52.98 % ahorrantes de Alaver son mujeres

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 52.98 % de los ahorrantes de la Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver) son mujeres, quienes además concentran el 52.41 % del balance total en cuentas de ahorro, reflejando su participación activa en la planificación y administración de recursos financieros.

Los datos fueron presentados durante el panel “Mujeres que transforman: liderazgo, derechos y futuro”, organizado por Alaver junto a la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, espacio en el que se compartieron cifras que evidencian la presencia sostenida del segmento femenino en los distintos productos financieros de la institución.

Las estadísticas también reflejan una participación destacada de las mujeres en el ámbito de las inversiones.

Actualmente, el 60.35 % de los clientes con productos de inversión en la entidad corresponde a mujeres, lo que evidencia un creciente interés por instrumentos financieros orientados al crecimiento patrimonial y la planificación a largo plazo.

En materia de financiamiento, las mujeres también mantienen una presencia relevante. El 50.47 % de los clientes con préstamos de consumo son mujeres, mientras que el 52.76 % de los clientes con préstamos hipotecarios corresponde al segmento femenino, quienes además representan el 51.11 % del balance total en este tipo de financiamiento.

La participación femenina también se refleja en los medios de pago. En el caso de las tarjetas de crédito, el 53.71 % de los tarjetahabientes de Alaver son mujeres, consolidando su presencia en los distintos productos del portafolio financiero de la institución. “Detrás de estas cifras hay historias de mujeres que planifican, invierten y toman decisiones que impactan no solo su bienestar, sino también el de sus hogares y comunidades”, dijo Irlonca Tavarez, vicepresidenta de Negocios de Alaver.