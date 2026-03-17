¿Hasta 6 meses de prueba? La reforma laboral que preocupa a muchos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La propuesta de extender el periodo de prueba laboral de tres a seis meses ha generado inquietud en sectores sindicales y jurídicos, al considerar que esta medida impactaría directamente en derechos adquiridos de los trabajadores, como el pago del preaviso y el auxilio de cesantía.

El abogado experto en derecho laboral, Rogelio Hernández, explicó que la modificación no es un simple ajuste técnico, sino que constituye una alteración sustancial del régimen vigente.

“Indudablemente que impacta el derecho al pago del preaviso y el auxilio de cesantía, que desde los tres meses actuales se generaría a partir de seis. Luce que con ello se pretende colar una modificación indirecta del régimen actual de la cesantía, como lo están pidiendo algunos sectores patronales”, señaló.

Actualmente, el Código de Trabajo establece que a partir de tres meses de servicio continuo el trabajador adquiere derechos vinculados a la cesantía. Con la extensión del periodo de prueba, esos beneficios se verían postergados, lo que para Hernández representa una violación al principio de la condición más beneficiosa para el trabajador, considerado uno de los pilares del derecho laboral.

La discusión se enmarca en el proceso de reforma laboral impulsado por el Gobierno y el sector empresarial, con el objetivo de modernizar la normativa. Sin embargo, sindicatos y juristas advierten que la medida precarizaría aún más las condiciones de empleo, debilitando la protección de los trabajadores frente a despidos.