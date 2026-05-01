Entre 7 y 9 pesos: principales combustibles vuelven a subir de precio

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El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano destinó otros RD$1,421.4 millones en subsidios a los combustibles, para no transferir a la población el total de las alzas que deberían aplicarse como consecuencia de los aumentos registrados en los precios internacionales del petróleo durante esta semana.

Esta medida forma parte del plan gubernamental para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente, una variable externa que incide directamente en la estabilidad de los mercados internacionales.

Como parte de un manejo responsable de las finanzas públicas, y en coherencia con lo conversado recientemente con organismos multilaterales y agencias calificadoras de riesgo, el Gobierno ha priorizado una respuesta oportuna y equilibrada ante este escenario.

Este subsidio permite al Gobierno absorber el 100% de las alzas en el GLP y mantenerlo sin variación, debido al uso masivo de este combustible en los hogares dominicanos y en el transporte. También se mantiene sin variación el gas natural.

No obstante, la gasolina premium y el gasoil óptimo recibirán ajustes al alza de RD$9.00 cada uno, mientras que la gasolina regular y el gasoil regular aumentarán RD$7.00 por galón. Asimismo, el avtur tendrá una variación, en función de los precios internacionales, de RD$16.42 por galón; el kerosene, RD$19.10; el fuel oil #6, RD$13.96; y el fuel oil #1, RD$18.42.

En lo que va de año, el Gobierno ha destinado más de RD$12 mil millones en subsidios a los combustibles, evidenciando el esfuerzo por absorber el impacto de la crisis internacional y preservar la estabilidad de la economía nacional.

Este esfuerzo ha sido posible gracias a medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, que han permitido reasignaciones presupuestarias para hacer frente a esta coyuntura global sin comprometer el funcionamiento del Estado ni el crecimiento económico.

En ese sentido, el Gobierno también ha dispuesto una serie de medidas de contención y optimización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, respetando los compromisos contractuales ya formalizados, mientras que las apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán objeto de revisión, ajuste o reducción conforme a las prioridades nacionales.

Entre las medidas contempladas se incluyen restricciones en gastos operativos, adquisición de vehículos, servicios y contrataciones, eventos, viáticos, pasajes, combustibles y publicidad, entre otros.

Para la semana del 2 al 8 de mayo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$323.10 por galón sube RD$9.00.

Gasolina Regular RD$301.50 por galón sube RD$7.00.

Gasoil Regular RD$253.80 por galón sube RD$7.00.

Gasoil Óptimo RD$275.10 por galón sube RD$9.00.

Avtur RD$321.86 por galón sube RD$16.42.

Kerosene RD$364.00 por galón sube RD$19.10.

Fuel Oíl #6 RD$198.42 por galón sube RD$13.96.

Fuel Oíl 1%S RD$226.43 por galón sube RD$18.42.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$59.86, según las publicaciones diarias del Banco Central.