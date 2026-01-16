ABA resalta desempeño crediticio de mipymes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) resaltó el favorable desempeño crediticio de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, al destacar que el 85 % de sus financiamientos se mantiene al día con sus obligaciones.

Señala que eso evidencia una cartera sólida y constituye un claro indicativo de responsabilidad y sostenibilidad financiera, de acuerdo con los hallazgos de la iniciativa WE Finance Code, coordinada por el gremio bancario.

Las informaciones fueron recopiladas mediante el WE Finance Dashboard, una herramienta desarrollada con el acompañamiento técnico y metodológico de BID Invest y BID Lab, cuya finalidad es aportar datos que generen soluciones para disminuir la brecha de financiamiento de las mujeres empresarias. Sin embargo, la ABA afirmó que existen desafíos estructurales relevantes.