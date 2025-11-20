ABA resalta préstamos a construcción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los préstamos de la banca múltiple para la adquisición y construcción de viviendas se triplicaron durante el período 2017-2025, lo que evidencia el rol desempeñado por el sector bancario para facilitar el desarrollo del mercado hipotecario mediante la canalización de recursos a fin de satisfacer tanto la oferta como la demanda habitacional, destacó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

Explicó que el financiamiento a la adquisición de vivienda pasó de RD$114,869.3 millones en diciembre de 2017 a RD$289,648.2 millones en octubre de 2025, con un incremento en términos absolutos de RD$174,778.9 millones y un crecimiento relativo del 152.2 % durante dicho periodo. Dentro de los financiamientos al sector privado, este renglón ocupa el tercer lugar, solo superado por los préstamos de consumo y los destinados al comercio al por mayor y al detalle.