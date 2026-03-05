Abacord juramenta nueva directiva

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) juramentó su nueva junta directiva para el período 2026–2028 durante su Asamblea General Ordinaria.

Allí se definieron, además, las líneas estratégicas orientadas a fortalecer la estabilidad, la innovación y las buenas prácticas del sector.

En el proceso institucional fue reelecta como presidenta ejecutiva Cristina De Castro, quien asumirá la responsabilidad de reforzar la representación gremial y promover el desarrollo sostenible de los bancos de ahorro y crédito en la República Dominicana, dice una nota de prensa.