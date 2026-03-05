Banca
Abacord juramenta nueva directiva
Allí se definieron, además, las líneas estratégicas orientadas a fortalecer la estabilidad, la innovación y las buenas prácticas del sector.
La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) juramentó su nueva junta directiva para el período 2026–2028 durante su Asamblea General Ordinaria.
En el proceso institucional fue reelecta como presidenta ejecutiva Cristina De Castro, quien asumirá la responsabilidad de reforzar la representación gremial y promover el desarrollo sostenible de los bancos de ahorro y crédito en la República Dominicana, dice una nota de prensa.
Economía
Banreservas lanza Expopymes 2026 con tasas desde 10.25 %
Mayelin Acosta Guzmán