Aboga por ordenar uso de las motocicletas

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Motocicletas (Afamoto) consideró que el uso de motocicletas seguirá formando parte de la realidad dominicana durante muchos años, debido a las limitaciones del sistema de transporte público y a la necesidad de movilidad rápida y económica que existe en gran parte del país.

Sin embargo, aseguraron que el problema no es la existencia de motocicletas, sino el desorden y la falta de regulación que históricamente ha acompañado al sector.

Afirmaron que el motoconcho y las motocicletas se han convertido en un componente fundamental del transporte nacional, especialmente en sectores urbanos congestionados, barrios populares y comunidades rurales donde los sistemas masivos de transporte no logran cubrir toda la demanda.

Al respecto hablaron Darío Lama, presidente de Afamoto; Héctor Botello, vocal de la entidad; Juan Andrade, miembro de Afamoto, y Lisette Santos, coordinadora de la asociación, al participar en el Encuentro Económico de HOY.

“Si quieren eliminar el transporte en motoconcho, es muy fácil eliminarlo. Nada más hay que resolver el problema del transporte público masivo en el país”, expresó Lama.

Los directivos de Afamoto consideraron que el país necesita avanzar hacia un proceso de organización y formalización del uso de motocicletas, basado en licencias reales, seguros obligatorios y una mayor fiscalización en las vías.

Afirmaron que el problema no es la motocicleta, sino el desorden y la falta de supervisión que existe actualmente.

Lama mostró preocupación por la baja cantidad de motociclistas con licencias reales, pues apenas se han emitido unas 20 mil en el país, pese a la gran cantidad de motores que circulan diariamente. Además, cuestionó que durante años se entregaran licencias sin pruebas prácticas ni evaluaciones teóricas. Indicó que en 2020 el Intrant creó una licencia de motociclista que se entregaba sin examen práctico ni escrito y con la que se emitieron más de 900 mil licencias por solo RD$600.

Sostuvo que muchos conductores desconocen las normas básicas de tránsito debido a la falta de formación vial. Por ello, planteó que el proceso de licenciamiento debe incluir capacitación obligatoria, pruebas prácticas y métodos audiovisuales adaptados a la realidad educativa de gran parte de los motoconchistas.

Además, Afamoto defendió el uso obligatorio de cascos homologados para conductores y pasajeros. Advirtieron que muchos de los cascos utilizados actualmente no cumplen condiciones mínimas de seguridad y respaldaron las medidas de fiscalización anunciadas por las autoridades para exigir equipos certificados.

Asimismo, insistieron en la necesidad de que todos los motociclistas cuenten con seguro y que las motocicletas circulen debidamente identificadas con placas y matrículas. Afamoto además afirmó que el país necesita fortalecer el régimen de consecuencias y aumentar la supervisión en las calles.