Aboga por reformas estructurales

La Unión Nacional de Empresarios (UNE) juramentó su nueva junta directiva para el período 2026-2028, encabezada por el empresario Julio García Batista, quien instó a acelerar reformas estructurales en materia laboral, fiscal y regulatoria para preservar la competitividad de la República Dominicana, en un contexto de menor crecimiento económico y mayores presiones sobre las finanzas públicas.

En su discurso de toma de posesión, García Batista advirtió que el entorno internacional y local exige decisiones estratégicas y reformas inteligentes para sostener el crecimiento.

Citando estimaciones recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que la proyección de crecimiento de la economía dominicana para 2026 se redujo a 3.6 %, en un contexto de menor dinamismo del consumo y la demanda externa.

Planteó que el país necesita modernizar su marco laboral, avanzar hacia una reforma fiscal integral y corregir distorsiones estructurales que limitan la inversión y encarecen el costo país.

También expresó preocupación por el aumento sostenido de la nómina estatal y del subsidio eléctrico, al considerar que presionan las finanzas públicas y reducen el espacio para invertir en infraestructura, educación y seguridad jurídica.