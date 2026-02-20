Abordan agenda estratégica para fortalecer la resiliencia energética

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vicepresidente ejecutivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, S.A. (ETED), Alfonso Rodríguez Tejada, sostuvo una reunión de trabajo con el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), Hugo Rivera, con el propósito de intercambiar visiones sobre áreas de interés estratégico vinculadas a la infraestructura de transmisión eléctrica y al desarrollo del sector energético nacional.

Durante el encuentro se analizaron oportunidades de inversión extranjera en el subsector transmisión eléctrica con países aliados, así como las prioridades definidas en la planificación pública y el portafolio de iniciativas de cooperación internacional que la ETED viene estructurando en el marco de su proceso de reorganización institucional. Por parte de la ETED participaron, además de su vicepresidente ejecutivo, Yomayra Martinó, asesora en sostenibilidad y gobernanza, y Fernelis Ramírez, director de Operaciones del Centro de Control de Energía (CCE). El viceministro Rivera estuvo acompañado por su equipo técnico de comercio exterior y cooperación internacional.

El ingeniero Rodríguez Tejada destacó que la transmisión eléctrica constituye un habilitador estratégico para la integración de nuevas fuentes renovables, el fortalecimiento de la confiabilidad operativa y la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Subrayó que la planificación anticipada y el acceso a esquemas de cooperación técnica resultan esenciales para acelerar proyectos que incrementen la resiliencia de la red ante eventos climáticos y demandas crecientes de energía.

Por su parte, el viceministro Rivera reiteró el interés del MIREX en contribuir al apalancamiento de iniciativas orientadas a fortalecer las prioridades institucionales de la ETED y consolidar alianzas internacionales que acompañen el proceso de modernización del sistema eléctrico dominicano.

La reunión se enmarca en los esfuerzos del MIREX por impulsar una diplomacia energética activa, orientada a posicionar a la República Dominicana en espacios estratégicos de cooperación, financiamiento e intercambio técnico, en coherencia con los objetivos nacionales de transición energética, resiliencia climática y desarrollo sostenible.