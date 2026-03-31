Acciones del Fideicomiso Rica VF1RIC01 acumulan rentabilidad de 41,8 % a marzo de 2026

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En un análisis basado en 2,445 operaciones del mercado secundario de la BVRD, el Fideicomiso Rica (VF1RIC01) ha generado un retorno total de 41.8% entre mayo de 2022 y marzo de 2026, equivalente a una rentabilidad anualizada de 9.4%.

El título alcanzó su máximo histórico de DOP 229.87 el 9 de marzo de 2026, y al cierre de este artículo del 19 de marzo se cotizaba en DOP 222.81, en zona de máximos.

En total se han transado más de DOP 22,553 millones en el período analizado.

Un análisis exhaustivo de las 2,445 operaciones concertadas registradas entre el 3 de mayo de 2022 y el 19 de marzo de 2026 revela un instrumento que, pese a la baja profundidad característica del mercado accionario dominicano, ha ofrecido retornos consistentes y creciente interés institucional.

De DOP 157 a DOP 223: la trayectoria del precio

El título inició su historial de negociación en el mercado secundario en mayo de 2022 con un precio promedio ponderado de DOP 157.15.

Durante los primeros meses, el precio osciló en un rango relativamente estrecho entre DOP 140 y DOP 165, con una caída a su mínimo histórico de DOP 130 en mayo de 2023, mes que coincidió con un período de alta volatilidad y transacciones de bloque significativas.

A partir del segundo semestre de 2023, el fideicomiso inició una tendencia alcista sostenida.

El precio superó la barrera de los DOP 170 en agosto-septiembre de 2023, rompió los DOP 190 en el cuarto trimestre de 2024, y consolidó niveles por encima de DOP 210 en el primer semestre de 2025, alcanzando un pico de DOP 213.99 en abril de ese año.

El segundo semestre de 2025 trajo una corrección moderada: el precio retrocedió desde los DOP 213 hasta un mínimo de DOP 190 en diciembre, una caída cercana al 11%.

Sin embargo, enero de 2026 marcó el inicio de una recuperación vigorosa que ha llevado al título a nuevos máximos históricos en marzo.

Rentabilidad: qué ha ganado el inversionista

Un inversionista que adquirió títulos VF1RIC01 al precio promedio ponderado de la primera sesión registrada (DOP 157.15 el 3 de mayo de 2022) y los mantiene hasta la fecha, habría acumulado una ganancia de capital de +41.8%, equivalente a un retorno anualizado de 9.4%. Esta cifra no incluye eventuales distribuciones del fideicomiso, que mejorarían aún más el rendimiento total.

Para dimensionar este retorno: en el mismo período, los certificados de depósito a plazo de la banca múltiple han ofrecido tasas promedio entre 8% y 12% anual en pesos dominicanos, mientras que la inflación acumulada ha sido de aproximadamente 18%.

El VF1RIC01, con su 9.4% anualizado en apreciación de capital —sin contar distribuciones— ha sido competitivo frente a la renta fija, aunque con el componente de riesgo inherente a la renta variable.

Desempeño por año

El año 2023 fue particularmente relevante en términos de volumen: se transaron más de DOP 9,360 millones en 502 operaciones, impulsado por transacciones de bloque que en meses como junio, octubre y diciembre superaron individualmente los DOP 1,000 millones.

Este nivel de actividad sugiere una recomposición significativa de portafolios institucionales durante ese período.

El año 2024 fue el de mayor apreciación de precio (+20.7%), aunque con un volumen más moderado (DOP 3,960 millones), patrón típico de un mercado en fase de acumulación donde los tenedores institucionales retienen posiciones y la presión compradora supera a la vendedora.

Perspectiva técnica: soporte, resistencia y tendencia

Desde una perspectiva de análisis técnico, el VF1RIC01 muestra una tendencia primaria alcista clara, con mínimos y máximos crecientes desde mediados de 2023.

La corrección del segundo semestre de 2025 (desde DOP 214 hasta DOP 190) representó un retroceso saludable que encontró soporte en la zona de DOP 190–195, nivel que coincide con el área de consolidación del cuarto trimestre de 2024.

La ruptura al alza en marzo 2026, con el precio superando los DOP 220 y tocando DOP 229.87, sugiere un nuevo impulso alcista.

Los niveles clave a monitorear son: soporte inmediato en DOP 215–218 (zona de consolidación reciente), soporte fuerte en DOP 200–205 (base del rango de segundo semestre 2025), y resistencia en DOP 229–230 (máximo histórico reciente).