Actividad manufactura registra sube de 52.1 a 59.42 en noviembre

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) pasó de 52.1 en octubre a 59.42 en el mes de noviembre 2025, aumento influenciado por un aumento en las ventas, producción y el empleo.

De acuerdo al informe de la AIRD, en noviembre, el volumen de ventas pasó 52.83 a 63.54, de producción pasó de 50.99 a 65.07, mientras que el del subió 49.04 a 51.85.

En cambio, descendieron las variables plazo entrega suplidores al pasar de 51.92 a 46.30, así como inventario de materias primas” que descendió de 59.62 a 58.33.

La AIRD destaca que es importante comprender que el IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo. Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior.

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.