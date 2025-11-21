Actividad manufacturera cae en octubre

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) cerró el mes de octubre con una expansión moderada al ubicarse en 52.1, con una reducción con relación al mes de septiembre de 58.7 y con relación a agosto cuando fue 55.2.

Este índice está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega. En octubre, cuatro de las cinco variables mostraron tendencia a la baja con relación al mes de septiembre. “Volumen de ventas” pasó a 65.5 a 52.83; “volumen de producción” descendió de 58.6 a 50.99; “empleo” bajó de 53.0 a 49.04, y “plazo entrega suplidores” descendió de 54.0 a 51.92, mientras que “inventario de materias primas” ascendió de 55.0 a 59.62. El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.

IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo. Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y mayor actividad.