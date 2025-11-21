Índice
Actividad manufacturera cae en octubre
El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) cerró el mes de octubre con una expansión moderada al ubicarse en 52.1, con una reducción con relación al mes de septiembre de 58.7 y con relación a agosto cuando fue 55.2.
Este índice está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega. En octubre, cuatro de las cinco variables mostraron tendencia a la baja con relación al mes de septiembre. “Volumen de ventas” pasó a 65.5 a 52.83; “volumen de producción” descendió de 58.6 a 50.99; “empleo” bajó de 53.0 a 49.04, y “plazo entrega suplidores” descendió de 54.0 a 51.92, mientras que “inventario de materias primas” ascendió de 55.0 a 59.62. El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.
IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo. Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y mayor actividad.