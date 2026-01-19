¿Sube o baja?
Actualización del dólar: tasas de cambio para hoy, 19 de enero de 2026
¡Atención! El dólar alcanza tasas de RD$63.2146 y RD$63.4301 hoy.
El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense en este 19 de enero de 2026, son de RD$63.2146/US$ y RD$63.4301/US$, respectivamente.
La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.
Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.